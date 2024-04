Steam'den Büyük Fırsat: Hafta Sonu Ücretsiz Oyun Oynanabilecek!

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle son zamanlarda rakibi Epic Games'in ücretsiz oyunları ve TL yerine dolar kullanması nedeniyle kullanıcıların eleştirilerinin odağındaydı.

Fakat son hamleleriyle bir nebze de olsa oyunculara kendini affettirmeyi başarıyor. Şimdi ise Steam, iyi bir hafta sonu geçirmek isteyen oyuncular için bazı yapımları kısa süreliğine ücretsiz yapacağını açıkladı.

Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz Oynanabilecek Oyunlar

LEGO 2K Drive (812,5 TL)

ARK: Survival Ascended (1533,23 TL)

Hearts Of Iron IV (479,23 TL)

The Elder Scrolls Online (479,23 TL)

The Sims 4 Backyard Stuff (169,99 TL) önümüzdeki 8 gün boyunca, Like A Dragon: Infinite Wealth - Special Outfit: Hello Work Employee (Ichiban) (16 TL) ise bütün ay boyunca ücretsiz oynanabilecek.