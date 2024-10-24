PlayStation Store'da %93'e Varan İndirim: Oyunları Uygun Fiyata Satın Alma Fırsatı!
PlayStation Store'da başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren PlayStation oyunları listesi!
Sony, Playstation oyunları için yeni indirim kampanyası başlattı. Temel Seçimler olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 90'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında A Way Out, Mafia II: Definitive Edition ve daha pek çok yapım bulunuyor.
Temel Seçimler kampanyası 7 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. PlayStation Store'da başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
İndirime Giren PlayStation Oyunları
|Oyun Adı
|
Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Cars 3: Driven to Win
|2.099 TL
|146,93 TL
|%93
|Batman: Return to Arkham
|1.749 TL
|174,90 TL
|%90
|MXGP3 - Special Edition
|879 TL
|87,90 TL
|%90
|Need for Speed Payback - Deluxe Edition
|2.499 TL
|249,90 TL
|%90
|HITMAN World of Assassination Part One
|1.049 TL
|104,90 TL
|%90
|XCOM 2 Collection
|3.149 TL
|314,90 TL
|%90
|Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition
|1.749 TL
|349,80 TL
|%80
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|469 TL
|70,35 TL
|%85
|Metro 2033 Redux
|699 TL
|104,85 TL
|%85
|Metro: Last Light Redux
|699 TL
|104,85 TL
|%85
|Ace Combat 7 - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition
|3.899 TL
|701,82 TL
|%82
|Middle-earth: Shadow of War
|1.399 TL
|209,85 TL
|%85
|Need for Speed
|699 TL
|104,85 TL
|%85
|Sleeping Dogs Definitive Edition
|1.049 TL
|157,35 TL
|%85
|Battlefield 1
|1.399 TL
|209,85 TL
|%85
|Watch Dogs 2
|1.749 TL
|262,35 TL
|%85
|Need for Speed Rivals
|699 TL
|139,80 TL
|%80
|LEGO Marvel's Avengers
|1.399 TL
|167,88 TL
|%88
|MudRunner
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80
|Blair Witch
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80
|Tom Clancy’s The Division 2
|1.399 TL
|349,75 TL
|%75
|Mafia II: Definitive Edition
|1.599 TL
|399,75 TL
|%75
|Mafia III: Definitive Edition
|1.599 TL
|399,75 TL
|%75
|Dishonored Definitive Edition
|699 TL
|174,75 TL
|%75
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|680,34 TL
|204,10 TL
|%70
|A Way Out
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80
|The Escapists 2
|769 TL
|192,25 TL
|%75
|Forspoken
|2.499 TL
|749,70 TL
|%70
|No Man's Sky
|1.249 TL
|499,60 TL
|%60
|Mass Effect: Andromeda – Standard Recruit Edition
|719,99 TL
|179,99 TL
|%75
822 TL Değerindeki Fallout 76 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
Fallout 76 kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Popüler oyun için ayrıca %75 oranında indirim kampanyası başlatıldı. İşte detaylar!
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