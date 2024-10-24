PlayStation Store'da %93'e Varan İndirim: Oyunları Uygun Fiyata Satın Alma Fırsatı!

Sony, Playstation oyunları için yeni indirim kampanyası başlattı. Temel Seçimler olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 90'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında A Way Out, Mafia II: Definitive Edition ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Temel Seçimler kampanyası 7 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. PlayStation Store'da başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren PlayStation Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Cars 3: Driven to Win 2.099 TL 146,93 TL %93 Batman: Return to Arkham 1.749 TL 174,90 TL %90 MXGP3 - Special Edition 879 TL 87,90 TL %90 Need for Speed Payback - Deluxe Edition 2.499 TL 249,90 TL %90 HITMAN World of Assassination Part One 1.049 TL 104,90 TL %90 XCOM 2 Collection 3.149 TL 314,90 TL %90 Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition 1.749 TL 349,80 TL %80 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 469 TL 70,35 TL %85 Metro 2033 Redux 699 TL 104,85 TL %85 Metro: Last Light Redux 699 TL 104,85 TL %85 Ace Combat 7 - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition 3.899 TL 701,82 TL %82 Middle-earth: Shadow of War 1.399 TL 209,85 TL %85 Need for Speed 699 TL 104,85 TL %85 Sleeping Dogs Definitive Edition 1.049 TL 157,35 TL %85 Battlefield 1 1.399 TL 209,85 TL %85 Watch Dogs 2 1.749 TL 262,35 TL %85 Need for Speed Rivals 699 TL 139,80 TL %80 LEGO Marvel's Avengers 1.399 TL 167,88 TL %88 MudRunner 1.049 TL 209,80 TL %80 Blair Witch 1.049 TL 209,80 TL %80 Tom Clancy’s The Division 2 1.399 TL 349,75 TL %75 Mafia II: Definitive Edition 1.599 TL 399,75 TL %75 Mafia III: Definitive Edition 1.599 TL 399,75 TL %75 Dishonored Definitive Edition 699 TL 174,75 TL %75 Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 680,34 TL 204,10 TL %70 A Way Out 1.049 TL 209,80 TL %80 The Escapists 2 769 TL 192,25 TL %75 Forspoken 2.499 TL 749,70 TL %70 No Man's Sky 1.249 TL 499,60 TL %60 Mass Effect: Andromeda – Standard Recruit Edition 719,99 TL 179,99 TL %75

PlayStation Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.