Devasa Bataryalı Realme Neo 7 SE'nin Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz haftalarda 3C ve TENAA gib Çin sertifikasyon platformlarınnı veri tabanında ortaya çıkan Realme Neo 7 SE'nin bu kez tüm özellikleri sızdırıldı. Böylece telefona dair merak edilen sorular yanıtlanmış oldu.

Realme Neo 7 SE Özellikleri

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 2.780 x 1264 piksel çözünürlük sunacak. 212,1 gram ağırlğındaki telefon 162,53 x 76,27 x 8,56 mm boyutlarında olacak.

Ekran altı parmak izi okuma özelliği ile birlikte gelecek telefon 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak.

Gücünü Dimensity 8400-Max işlemcisinden alacak telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Realme Neo 7 SE'nin kamerası da sızdırıldı. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel ve 8 megapiksel çözünürlüklerinde iki farklı kamera bulunacak. Bu kameralara dair detay paylaşılmadı.

Telefonun ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alacak. 16 MP ön kameraya sahip olan Realme Neo 7 modelinde 50 MP geniş açılı kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera tercih edildiğini belirtelim.

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