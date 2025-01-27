Samsung, Eskiden Bedava Sunduğu Özelliği Artık Kullanıcılarına Parayla Satıyor

Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 serisini geçtiğimiz hafta tanıttı. Yeni modeller her ne kadar oldukça beğenilse de şirketin S-Pen konusunda ileri değil de geriye doğru bir adım atması dikkatlerden kaçmadı. Samsung, Galaxy S25 Ultra'daki S Pen'de bulunan Bluetooth özelliğini kaldırdığını duyurmuştu. Şimdi ise kullanıcıların bu özelliğe ek para ödeyerek yeniden sahip olabileceği ortaya çıktı.

Samsung'dan Galaxy S25 Ultra Alacakları Kızdıran Karar

Samsung, Galaxy S25 Ultra'nın kutusundan çıkan S Pen'den Bluetooth desteğini kaldırdığını açıklamıştı. Gerekçe olarak ise Bluetooth özelliklerinin kullanıcılar tarafından çok tercih edilmediğini gösterdi. Ancak Samsung'un Business Insights blogunda yayınlanan bir yazıda S25 Ultra kullanıcılarının Bluetooth özellikli S Pen'i ayrıca satın alabileceği iddia edildi.

Belirtmekte fayda var ki Samsung'un resmi web sitelerinde ve perakende kanallarında böyle bir ürün listelenmiyor. Bu nedenle yazıdaki bilginin yanlış olma ihtimali de var. Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy S25 Ultra, yurt dışında 1.199 dolara Türkiye'de 83.499 TL'den başlayan fiyatlara satılıyor.

Tam da bu fiyat bir önceki modelde bedava olan bir özelliğin yenisinde parayla ayrıca satılmasını kabul edilemez kılıyor. Kullanıcılar bunun bütçe dostu bir telefon olmadığını ve Samsung'un böyle bir adım atması durumunda sunduğu yeniliklerin azlığı ile eleştirilen S25 Ultra'nın tercih edilemez bir model olacağını dile getiriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? 83.499 TL'ye aldığınız bir telefonun üreticisi, daha ucuza satılan bir eski modelde olan bir özellik için sizden para istese kabul eder miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.