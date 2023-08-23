Zack Snyder Filmi Rebel Moon İçin Fragman Çıktı: Tarih Verildi!

Yönetmenliğini dünyaca ünlü Zack Snyder'ın üstlendiği Rebel Moon için fragman yayımlandı. İki bölümden oluşacak filmin çıkış tarihi de açıklandı. İşte Snyder'ın yeni filmi Rebel Moon oyuncuları, konusu ve dahası hakkında merak edilen detaylar!

Rebel Moon Fragmanı Neler Sunuyor?

En iyi bilim kurgu filmleri arasında yerini almaya hazırlanan Rebel Moon için bir tanıtım videosu paylaşıldı. 3 dakika 29 saniye uzunluğundaki fragman, YouTube'da kısa süre içerisinde 7 milyonu aşkın görüntülenme sayısına ulaştı.

Binlerce yorum yapılan fragman, filmin nasıl bir atmosfere sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Rebel Moon Oyuncuları

Cleopatra Coleman

Sofia Boutella

Charlie Hunnam

Cary Elwes

Jena Malone

Corey Stoll

Ed Skrein

Michiel Huisman

Djimon Hounsou

Rebel Moon Konusu

Huzur içerisinde yaşamını sürdüren bir koloni, gücü eline geçirmiş kötü niyetli kişiler tarafından tehdit edilir. Koloni bunun üzerine hayatta kalabilmek için gizemli bir yabancıdan yardım ister.

Rebel Moon Çıkış Tarihi

Rebel Moon: A Child of Fire olarak isimlendirilen ilk bölüm 22 Aralık 2023 tarihinde, Rebel Moon: The Scargiver isimli ikinci bölüm ise 19 Nisan 2024 tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.

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