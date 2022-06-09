En İyi Uzay Filmleri - 2022

En iyi uzay filmleri neler? Bu yazıda uzay temasına sahip olan birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız liste üzerinden yeni yapımlar keşfedebilir ve beğendiğiniz bir filmi izlemeye başlayabilirsiniz.

Günümüzde çok sayıda uzay temalı film bulunuyor. Bu yapımların bazıları çok sayıda izleyici tarafından beğenilirken bazıları ise beklentilerin altında kaldı. Dünya genelinde oldukça büyük bir başarının altına imza atan yapımlar arasında Star Wars serisi ve Star Trek serisi bulunuyor.

Star Wars serisi ve Star Trek serisi gibi yapımlar hemen hemen herkes tarafından bilindiğinden dolayı listeye dahil etmedik.

En İyi Uzay Filmleri Listesi

The Martian

2001: A Space Odyssey

Interstellar

Gravity

Ad Astra

Moon

Apollo 13

Life

Passengers

Sunshine

Alien

Prometheus

Salyut-7

Yukarıda uzay temasına sahip olan birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor. Listede bulunan filmlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. The Martian

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig ve dahası

Andy Weir'in aynı adlı romanından uyarlanan The Martian, Mars'ta mahsur kalan Mark Watney isimli astronotun hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği The Martian (Marslı) 2 saat 24 dakika uzunluğunda.

2015 yılında vizyona giren yapım macera, dram ve bilim kurgu ögelerine sahip. 108 milyon dolar bütçe ile çekilen Marslı, 630,2 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.

2. 2001: A Space Odyssey

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester ve dahası

Ay yüzeyinden çıkarılan gizemli eserin kökenlerini tespit edebilmek için iki astronot ve Hal 9000 isimli süper bilgisayarın yer aldığı bir uzay aracı Jüpiter'e gönderilir. 1968 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Stanley Kubrick üstlendi. Başarılı yapımın senaristliğini ise Stanley Kubrick ve Arthur C. Clarke yaptı.

3. Interstellar

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve dahası

2014 yılında vizyona giren Interstellar (Yıldızlararası) isimli yapımda bir astronot ekibi, insanlığın yaşamını sürdürebilmesi için uzayda bir solucan deliğinden geçer. 2 saat 49 dakika uzunluğundaki filmin Christopher Nolan üstlendi.

4. Gravity

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris(seslendirme) ve dahası

Meydana gelen bir kaza sonucunda uzayda mahsur kalan iki astronot, hayatta kalabilmek için iş birliği yapar. 2013 yılında vizyona giren Gravity'nin (Yerçekimi) yönetmenliğini Alfonso Cuarón üstlendi. 100 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 710 milyon doları aşkın gelir elde etti.

5. Ad Astra

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga ve dahası

2019 yapımı ad Astra (Yıldızlara Doğru), Mars'a gönderilen Roy McBride adlı astronotun hikâyesini anlatıyor. Dram, macera ve gizem ögelerini içeren Yıldızlara Doğru'nun yönetmenliğini James Gray yaptı.

6. Moon

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Sam Rockwell, Kevin Spacey (seslendirme), Dominique McElligott ve dahası

2009 yılında vizyona giren Moon isimli yapımda Sam Bell isimli astronot, Ay'daki üç yıllık görevinin sonuna doğru kişisel problem yaşar. 1 saat 37 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Duncan Jones üstlendi.

7. Apollo 13

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton ve dahası

Jim Lovell isimli astronot ile ekibinin hayatı, Apollo 13 görevi esnasında meydana gelen teknik sorunlar nedeni ile tehlikeye atılır. 1995 yılında vizyona giren filmin senaristliğini Jim Lovell ve Jeffrey Kluger üstlendi. 2 saat 20 dakika uzunluğundaki yapım 355 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

8. Life

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds ve dahası

Bilim kurgu, gerilim ve korku ögelerini içeren Life (Hayat) isimli filmde Uluslararası Uzay İstasyonunda yer alan bir grup bilim insanı, insanlığı tehdit eden bir yaşam formu keşfeder. 2017 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Daniel Espinosa üstlendi.

9. Passengers

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen ve dahası

2016 yılında vizyona giren Passengers (Uzay Yolcuları) isimli yapımda gezegenler arasında seyahat esnasında uzay gemisinin uyku bölmesinde meydana gelen arıza, bir kişiyi 90 yıl erken uyandırır. Bilim kurgu, romantik ve dram ögelerini içeren film 1 saat 56 dakika uzunluğunda.

10. Sunshine

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Cillian Murphy, Rose Byrne, Chris Evans ve dahası

Uluslararası astronotlardan oluşan bir ekip, etkisini kaybetmekte olan Güneş'i yeniden eski hâline getirmek için görevlendirilir. Bilim kurgu ve gerilim ögelerine sahip olan Sunshine (Gün Işığı) filminin yönetmenliğini Danny Boyle üstlendi.

11. Alien

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt ve dahası

Ticari bir uzay aracının mürettebatı, ölümcül bir yaşam formu ile karşı karşıya kalır. 1979 yılında vizyona giren Alien (Yaratık) filminin yönetmenliğini Ridley Scott üstlendi. Korku ve bilim kurgu ögelerini içeren yapım 1 saat 57 dakika uzunluğunda.

12. Prometheus

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fassbender ve dahası

İnsanlığın kökenine ilişkin ipuçlarını takip eden bir ekip, Ay'da bir yapı keşfeder fakat bir süre sonra yalnız olmadıklarını fark eder. Bilim kurgu, gizem ve macera ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini Ridley Scott yaptı. Başarılı film, 400 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

13. Salyut-7

IMDb Puanı: 7,2

Oyuncular: Vladimir Vdovichenkov, Pavel Derevyanko, Aleksandr Samoylenko ve dahası

Gerçek olaylara dayanan filmde Salyut 7 uzay istasyonu ile temas kesilir. Bunun üzerine iki kozmonota önemli bir görev verilir. 2017 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Klim Shipenko üstlendi. Tarih, aksiyon ve dram ögelerini içeren yapım 1 saat 51 dakika uzunluğunda.