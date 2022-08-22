Sıklıkla uzay üzerine çekilen bilim kurgu filmleri, izleyicileri paraler evrenlere sürüklerken bazen keşke yaşansa bazen de iyi ki gerçek değil dedirtmektedir. Bilim kurgu filmlerinde gerçekleşme ihtimali olan veya abartılı bir şekilde fütüristik olaylar kurgulanan filmler, bilim üzerine kurulmuştur.

Bu filmler insanların kafalarında birçok komple teorisinide beraberinde getirmektedir. Birçok eleştirmenden ve izleyiciden kimileri tam not almış kimileriyse çoktan unutulmuştur. Peki, en iyi bilim kurgu filmleri neler? Gelin birlikte bakalım.

En İyi Bilim Kurgu Filmleri

Interstellar (Yıldızlararası)

INCEPTION (Başlangıç)

I Am Legend (Ben Efsaneyim)

The Martian (Marslı)

I Am Mother (Ben Anneyim)

Stowaway (Kaçak Yolcu)

Don't Look Up (Yukarı Bakma)

In Time (Zamana Karşı)

Oxygene (Oksijen)

The Midnight Sky (Gece Yarısı Gökyüzü)

Interstellar (Yıldızlararası)

Uzay ve bilim kurgu filmi denilince akla gelen filmler arasında ilk sırada yer alan Yıldızlararası, birçok izleyeci tarafından beğenilmiş ve ödül almış bir filmdir. Çiftçi ve aynı zamanda NASA'da çalışan bir görevli olan Cooper, dünyanın yok olduğunu görmekte ve uzaya çıkması gerekmektedir. Cooper'ın küçük kızı onun gitmesini istememektedir. Cooper ve ekibi uzaya çıktığında zaman kavramı değişmiş ve birçok kişi yaşlanmıştır.

Tür: Aksiyon, drama ve bilim kurgu

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

IMDb Puanı: 8.6

INCEPTION (Başlangıç)

Her insan rüyalarını kontrol etmek ister. Başlangıç filmi ise tam bunun üzerine kurulmuş ve rüya içinde rüya görmeyi sağlayarak rüyaları kontrol etmeye ve bazı şeyleri değiştirmeyi amaçlamaktadır. Birçok ünlü oyuncunun oynadığı film, izleyiciler tarafından tam not almıştır.

Tür: Aksiyon, macera ve bilim kurgu

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

IMDb Puanı: 8.8

I Am Legend (Ben Efsaneyim)

Dünyayı bir virüs sarmış ve sadece New York'ta hayatta kalabilmeyi başarabilen bir bilim insanı yaşamaktadır. Kendi vücudunu virüse karşı bağışıklık kazandırabilen bilim insanı, kendisinden başka hayatta kalabilen var mı diye araştırma yapmaktadır.

Tür: Aksiyon, drama ve bilim kurgu

Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan

IMDb Puanı: 7.2

The Martian (Marslı)

2015 Yapımı olan Marslı, bir astronotun Mars gezegeninde mahsur kalmasını ve başına gelen olayları anlatmaktadır. Film aynı zamanda eleştirmenlerden ortalamanın üzerinde bir not almıştır.

Tür: Macera, drama ve bilim kurgu

Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

IMDb Puanı: 8.0

I Am Mother (Ben Anneyim)

Dünya nüfusu yok olmuş ve insanlığın tekrar var olabilmesi için bir robot tasarlanmıştır. Anne robot ile kızı arasında bağ kurulsada dışarıdan gelen bir yabancı kızın kafasında şüpheler uyandırmaktadır.

Tür: Drama, gizem ve bilim kurgu

Oyuncular: Luke Hawker, Rose Byrne, Maddie Lenton

IMDb Puanı: 6.7

Stowaway (Kaçak Yolcu)

Birçok uzay filminde olduğu üzere bir uzay ekibi Mars gezegenine gitmek üzere yola çıkar. Ekip, dünyadan yeterince uzaklaştığında uzay gemisinde bir problem çıkar ve problemi çözmeye çalışan astronotlar bir kaçak yolcu bulur.

Tür: Aksiyon, bilim kurgu ve gerilim

Oyuncular: Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson

IMDb Puanı: 5.6

Don't Look Up (Yukarı Bakma)

Bilim insanlarının teorilerini ciddiye alınmadığı ve dünya üzerinde oluşabilecek olaylara dikkat çeken film, dünyaya bir gök taşının yaklaştığını ve dünyayı yok edeceğini anlatmakta. Don't Look Up, Amerikan başkanı ve medyanın bu olayı ciddiye almadığını insanları yanlış yönlendirdiğini ve olayların önlem alınmaz ise çok daha kötü sonuçlar gösterebileceğini anlatmaktadır.

Tür: Komedi, drama ve bilim kurgu

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

IMDb Puanı: 7.2

In Time (Zamana Karşı)

İnsanlar dünyanın en önemli nesnesi olan paradan vazgeçmiş ve paranın yerini zaman almıştır. Herkes 25 yaşına kadar yaşayabilmekte ve 25 yaşından sonra asla yaşlanmamaktadır. Ancak kollarında ne zaman öleceklerini gösteren bir zaman göstergesi bulunur. İnsanlar daha fazla ömür kazanabilmek için ağır işlerde çalışmakta ya da kumar oynayarak birbirlerinin hayatlarını almaktadırlar.

Tür: Gizem, aksiyon ve bilim kurgu

Oyuncular: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murph

IMDb Puanı: 6.7

Oxygene (Oksijen)

Bir kabinin içinde uyanan kadın kim olduğunu hatırlamaya çalışır, aynı zamanda polise ulaşmaya çalışan kadın kabinin içinde zor anlar yaşamaktadır.

Tür: Drama, bilim kurgu ve fantastik

Oyuncular: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi

IMDb Puanı: 6.5

The Midnight Sky (Gece Yarısı Gökyüzü)

Gökyüzünü inceleyen bir bilim insanı çalıştığı araştırma merkezinden ayrılmak zorunda kalacaktır. Arkadaşları araştırma merkezinden ayrılırken kendisi araştırmalara devam etmek için orada kalır. Gizemli bir çocuk ile karşılaşan bilim insanı başına gelecek olaylardan habersizdir.

Tür: Macera, drama ve bilim kurgu

Oyuncular: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo

IMDb Puanı: 5.6

Bu içeriğimizde en iyi bilim kurgu filmleri neler? Adlı soruyu cevaplamış olduk. Sizler bu listede hangi bilim kurgu filmlerinin yer almasını isterdiniz, sizce en iyi bilim kurgu filmi hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi cinayet filmleri neler? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.