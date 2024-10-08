Red Dead Redemption'ın PC Sürümünün Çıkış Tarihi Açıklandı: Çok Yakında Geliyor!

Geçtiğimiz haftalarda Steam'in veri tabanında ortaya çıkan Red Dead Redemption ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Açık dünya türündeki popüler oyunun PC sürümünün çıkış tarihi açıklandı.

Rockstar San Diego ile Rockstar North tarafından geliştirilen ve kısaca RDR olarak bilinen açık dünya oyunu ilk olarak 2010 yılının mayıs ayında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için satışa sunulmuştu.

2023 yılının ağustos ayında ise oyunun Nintendo Switch ve PlayStation 4 sürümleri piyasaya sürülmüştü. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan oyun çok yakında bilgisayar üzerinden de oynanabilecek.

Red Dead Redemption'ın PC Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Vahşi Batı temasına sahip olan Red Dead Redemption 29 Ekim 2024 tarihinde PC platformuna çıkacak. Oyun henüz ön siparişe açılmadığı için ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı bilinmiyor.

Oyunun PC sürümü iyileştirilmiş grafikler ile birlikte gelecek. Popüler oyunda John Martson, Van der Linde çetesinin son kalan üyelerinin peşine düşüyor.

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