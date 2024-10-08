Epic Games, Google'a Karşı Zafer Elde Etti: Play Store'da Önemli Değişiklik!

Yargıç James Donato, Epic Games'in Google'a karşı açtığı davanın kararını açıkladı. Verilen karara göre Fortnite'ın geliştiricisi olan Epic Games, yazılım devi Google'a karşı sürdürdüğü hukuk mücadelesinde önemli bir zafer elde etti.

Epic Games - Google Davasında Karar Çıktı

Karara göre Google, Epic Games Store gibi üçüncü taraf mağazaların önümüzdeki ay yani 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde Google Play Store üzerinden kullanıma sunulmasına izin verecek. Google ise bu karara itiraz etti.

Yazılım devi, önümüzdeki üç yıl boyunca Play Store'da alternatif yollarla ödeme yapılabilmesine izin vermek zorunda kalacak.

Epic, Google'a karşı kazandığı zafer sadece bunu içermiyor. Bu karar, Google'a 1 Kasım 2027 tarihine kadar son derece büyük adımlar atmak zorunda kalacak ve yapması gereken değişiklikler muhtemelen aleyhine olacak.

Karar, en başta Google Play Store üzerinden dağıtılan uygulamalar için Google Play faturalandırması zorunluluğunun kaldırılmasını içeriyor. Android geliştiricileri kullanıcılara ödeme yapmanın alternatif yollarını gösterebilecek. Bu, Epic Games'in Apple ve Google ile arasındaki gerilimin en önemli sebeplerinden biriydi.

Android geliştiricileri, uygulamalarını Play Store dışında indirmenin yollarına yer verebilecek. Bununla birlikte, Android geliştiricileri Google Play faturalandırmasından bağımsız olarak uygulamalar için ücretleri kendileri belirleyebilecek.

Google, geliştiricilere uygulamalarını sadece Play Store'da ya da ilk olarak Play Store'da yayınlamaları için para veya çeşitli ayrıcalıkları teklif bile edemeyecek. Benzer şekilde, geliştiricilere uygulamalarını rakip mağazalarda yayınlamamaları için teklifte de bulunamayacak.

Play Store'un telefonlara önceden yüklü olarak gelmesi için üreticilere özel ayrıcalıklar tanıyamayacak. Hatta rakip mağazaların da önceden yüklü olarak gelmemesi için teklifte bulunması mümkün olmayacak.

Google, Play Store'da rakip mağazalara yer verirken güvenlikle ilgili hâlâ kontrol sahibi olmaya devam edecek. Bunun kesinlikle gerekli olduğu ancak sadece makul seviyede önlemler alabileceği belirtildi. Şirket sadece Play Store için aldığı güvenlik önlemlerine benzer şekilde alınan tedbirleri uygulayabilecek.

Yargıç Donato, bunun aşırıya kaçmama koşuluyla rakiplerin büyümesi için eşit koşullar sağlamak üzere yapıldığını ifade etti. Bu nedenle Epic Games'in istediği gibi Google Play Store 6 yıllığına açılmıyor, 3 yıllığına açılıyor.

Karar, Google tarafından olumsuz bir gelişme olsa da Epic Games bunu bir zafer olarak görüyor.