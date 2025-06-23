Xiaomi'nin Çok Güçlü Tableti Parçalarına Ayrıldı! [Video]

Xiaomi'nin çok güçlü işlemciye sahip tableti Redmi K Pad parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi.

Redmi K Pad Parçalarına Ayrıldı

WekiHome isimli YouTube kanalında Redmi K Pad parçalarına ayrıldı. 8 dakika 42 saniye uzunluğundaki videoda öncelikle tablet tüm açılardan gösteriliyor. Daha sonra tabletin donanım parçalarına detaylı şekilde yer veriliyor.

Redmi K Pad'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre tablette MediaTek Dimensity 9400+ bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi K Pad, LCD ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Tablet 16:10 en boy oranı ile birlikte gelecek. 336 gram ağırlığındaki tablet yalnızca 6,46 mm kalınlığında olacak.

7500 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Redmi K Pad Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K Pad modelinin 26 Haziran tarihinde Redmi K80 Ultra ve Xiaomi Pad 7S Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor.