Xiaomi'den Aşırı Güçlü Tablet Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Geçtiğimiz haftalarda güçlü işlemcili Pad 7 Ultra modelini tanıtan Xiaomi, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi Pad 7S Pro'ya dair bazı görseller paylaşıldı. Bununla birlikte yeni tabletin bazı özellikleri belli oldu.

Xiaomi Pad 7S Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre 12,5 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi Pad 7S Pro, LCD ekran teknolojisini içerecek. HyperOS 2.0 tabanlı Android 15 ile birlikte gelecek tabletin PC benzeri bir deneyim sunması bekleniyor.

Tablet gücünü Xring O1 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 3.7GHz Cortex-X925, dört adet 3.4GHz Cortex-A725, iki adet 1.9GHz Cortex-A725 ve iki adet 1.8GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 çekirdek içeriyor.

12.160 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yalnızca 5,8 mm kalınlığındaki cihaz Xiaomi akıllı kalem desteğine de sahip olacak. Peki, Xiaomi'nin yeni tableti ne zaman çıkacak?

Xiaomi Pad 7S Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi Pad 7S Pro modelinin bu ayın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.