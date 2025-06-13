Xiaomi'nin 16 Bin TL'lik Amiral Gemisi Performans Testine Girdi

Redmi K80 serisi geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Redmi K80 Ultra modeline yer verilmemişti. Yeni sızıntı ile birlikte K80 Ultra Geekbench testinde görüntülendi. Bu test, telefonun bazı özelliklerini ortaya çıkardı.

Redmi K80 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

25060RK16C model numarasına sahip Redmi K80 Ultra tek çekirdek testinde 2 bin 679 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 358 puan alarak önemli bir başarı elde etti. Geekbench testinde telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi K70 Ultra'da Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti.

Redmi K80 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonda IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde üç adet kamera yer alacak. Peki, Redmi K80 Ultra'nın Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Redmi K80 Ultra'nın Tahmini Türkiye Fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddiaya göre Redmi K80 Ultra 416 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 16 bin TL, vergili fiyatı ise 33 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.