Kamerasıyla Fark Yaratacak Redmi K90 Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı!

Kasım ayında satışa sunulan Redmi K80 Pro modelinin ardından serinin Redmi K90 Pro'nun neler sunacağı merak edilmeye başlanmıştı. Yeni telefon ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme ile birlikte telefonun bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

Redmi K90 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station, Redmi marka yeni telefona dair heyecan verici iddialar ortaya attı. Redmi K90 Pro'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinin yer alacağı öne sürüldü. Önceki model olan Redmi K80 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Redmi K90 Pro'nun 50 megapiksel periskop telefoto kamera ile geleceği iddia edildi. Bunun seride bir ilk olacağını belirtelim. Eğer bu söylenti doğruysa yeni telefon, geniş diyafram açıklığına ve makro çekim yeteneklerine sahip olacak. Bu da kamera deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak.

K90 Pro modeli önceki telefon gibi 2K çözünürlüğe sahip düz ekran ile birlikte gelecek. Şu anda telefonla ilgili sızdırılan bilgiler bunlarla sınırlı. Önümüzdeki aylarda telefona dair daha fazla özelliğin ortaya çıkması bekleniyor.

Redmi K90 Pro Çıkış Tarihi

Redmi K90 Pro ne zaman çıkacak? Redmi K80 Pro kasım ayında piyasaya sürülmüştü. K90 Pro modelinin de sonbahar mevsiminde tanıtılması bekleniyor. Tanıtım tarihinin henüz resmî olarak açıklanmadığını, bu nedenle farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtmek gerekiyor.

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