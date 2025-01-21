Redmi Note 14 Serisinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu

2024 yılının eylül ayında tanıtılan Redmi Note 14 serisi Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla beraber yeni Redmi telefonların Türkiye fiyatı belli oldu. Yeni telefonlar uygun fiyata güçlü donanım sunuyor.

Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+ olmak üzere üç farklı modelden oluşan seri, tıpkı Redmi Note 13 serisi gibi fiyat performans konusunda oldukça iddialı. Fiyatlara geçmeden önce kısaca özelliklere bir göz atalım.

Redmi Note 14 Serisinin Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi Note 14, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemcisinden alan telefonda 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri mevcut.

Telefonun arka tarafında 108 MP ana kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 MP f/2.2 geniş açılı kamera yer alıyor.

Tıpkı diğer model gibi 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi Note 14 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1220 x 2712 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonun 5G sürümünde MediaTek Dimensity 7300 Ultra, 4G sürümünde ise MediaTek Helio G100 Ultra işlemcisi bulunuyor.

Her iki sürümde de 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri mevcut. Telefonun arka tarafında 200 MP f/1.7 geniş açılı kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 2 MP f/2.4 makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 MP f/2.2 geniş açılı kamera bulunuyor.

AMOLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla öne çıkan Redmi Note 14 Pro+ modelinde Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Telefon 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri sunuyor. Telefonda 5.110 mAh batarya ve 120W hızlı şarj desteği mevcut.

Telefonun arka tarafında 200 MP f/1.7 geniş açılı kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 2 MP f/2.4 makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 MP f/2.2 geniş açılı kamera mevcut. Peki, Redmi Note 14 serisi Türkiye'de ne kadar fiyata satılıyor?

Redmi Note 14 Serisinin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 14 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 699 TL fiyata sahip.

Redmi Note 14 Pro 4G modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına saihp versiyonu 18 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 21 bin 499 TL fiyata sahip. Redmi Note 14 Pro 5G modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 23 bin 499 TL fiyata satılıyor.

Redmi Note 14 Pro+ 5G modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 27 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Redmi Note 14 serisinin Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.