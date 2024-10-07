Redmi Note 14 Serisinin Tamir Ücreti Belli Oldu! Ne Kadar Ödemek Gerekecek?

2024 yılının eylül ayında düzenlenen etkinlikte Redmi Note serisinin yeni modelleri tanıtılmıştı. Bu tanıtım ile beraber telefonların özellikleri ve fiyat etiketleri belli olmuştu. Şimdi ise Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+ modellerinin tamir ücreti açıklandı.

Redmi Note 14 Serisinin Tamir Ücreti Ne Kadar?

Xiaomi, Redmi Note 14 serisi için ayrı ayrı yedek parça fiyatlarını açıkladı. Paylaşılan liste, garanti sonrasında onarım maliyetine ışık tuttu. Ekran değişiminin maliyeti Redmi Note 14 Pro modelinde 405 Çin yuanı, Redmi Note 14 Pro+ modelinde ise 490 Çin yuanı olarak açıklandı.

Anakart tamiri ücreti RAM ve depolama miktarlarına bağlı olarak değişiyor. Redmi Note 14 Pro modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümünde anakart tamiri için 890 Çin yuanı ödemek gerekecek.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu için 945 Çin yuanı, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1030 Çin yuanı, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu için 1150 Çin yuanı fiyat etiketi belirlendi.

Redmi Note 14 Pro+ modelinin anakart tamiri ücreti 1.210 Çin yuanından başlıyor ve 1390 Çin yuanına kadar çıkıyor. Arka taraftaki ana kamera onarım maliyeti Redmi Note 14 Pro'da 120 Çin yuanı, Redmi Note 14 Pro'ta ise 140 Çin yuanı seviyesinde.

Ön kamera onarım ücreti ise her iki telefonda da 35 Çin yuanı olarak belirlendi. Batarya değişimi için Redmi Note 14 Pro'da 89 Çin yuanı, Redmi note 14 Pro+ modelinde ise 119 Çin yuanı ödenecek.

Redmi Note 14 serisi için belirlenen onarım maliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.