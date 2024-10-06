Google, Android Cihazlar İçin Hırsızlığa Karşı Koruma Özelliklerini Kullanıma Sundu: Telefonlar Anında Kilitlenecek!

ABD merkezli teknoloji devi Google, yakın zamanda yayınlayacağı Android 15 ile birşikte işletim sistemini kullanan cihazlar için yeni özellikler geliştirmeye devame ediyor. Dev şirket son olarak, akıllı telefon ve tablet hırsızlıklarını azaltmak ve önlemek amacıyla Anti Theft" adı altında topladığı yeni hırsızlığa karşı koruma özelliklerini geniş çapta kullanıma sundu. Detaylar haberde.

Google'dan Telefon Hırsızlığına Karşı Yeni Özellikler: Hırsızlık Algılama Kilidi, Çevrimdışı Cihaz Kilidi ve Uzaktan Kilitleme

Bu yıl mayıs ayında düzenlediği geliştirici konferansı I/O’da telefon hırsızlığına karşı yeni önlemler alacağını söyleyen Google, kısa bir süre önce sözünü tuttu ve geçtiğimiz aylarda telefon kapkaçlığının epey fazla olduğu Brezilya'da test ettiği bazı yeni özellikleri geniş çapta kullanıma sunma kararı aldı.

Dev şirket, kullanıcıların "Ayarlar" menüsü üzerinden Hırsızlık Koruması aramasıyla veya yeni Google hizmetleri sayfasında "Kişisel ve cihaz güvenliği" bölümünden erişilebileceği üç yeni özelliği geniş çapta kullanıcıların beğenisine sundu.

İlk olarak Hırsızlık Algılama Kilidi özelliğine deyinelim. Bu yeni özellik,telefonunuzu kullanırken birisinin aniden telefonunuzu alıp almadığını algılamak için cihazın sensörlerini, WiFi bağlantısını ve akıllı cihaz bağlantılarını kullanacak. Telefonunuz çalındığını algılayınca kişisel verilerinize yetkisiz erişime karşı ekranı otomatik olarak kilitleyecek.

Çevrimdışı Cihaz Kilidi özelliği ise çalınan telefonların internetinin kapanması durumunda devreye girecek. Cihazlar, internete erişemese bile çalındığını algılandığında otomatik olarak kendini kitleyecek.

Son olarak Uzaktan Kitleme özelliği ile beraber telefonunuz çalınırsa "android.com/lock" adresine giderek uzaktan kilitleyebileceksiniz. Tabii ki bunun için kimliğinizi telefon numarasıyla doğrulamanız ve güvenlik sorusunu yanıtlamanız gerekecek. Yeni özelliğin Cihazımı Bul’a giriş yapmaktan daha hızlı olduğunu belirtmek gerek.

Peki siz Google'ın yeni Hırsızlık Algılama Kilidi özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...