Xiaomi Redmi Note 14 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 14 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni telefonlar!
Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+ olmak üzere üç farklı modelden oluşması beklenen Xiaomi Redmi Note 14 serisinin özellikleri hakkında bu zamana kadar çeşitli bilgiler ortaya çıktı. Peki, yeni telefonlarda hangi donanım bileşenleri tercih edilecek?
2023 yılının eylül ayında düzenlenen etkinlikte Xiaomi Redmi Note 13 serisi tanıtılmıştı. Çok şık görünüme sahip olan akıllı telefon modelleri hem donanım hem de bütçe dostu fiyat etiketleriyle nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.
Not: Bu rehber, Xiaomi Redmi Note 14 serisinin fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Ayrıca yeni telefonların nasıl bir görünüme sahip olacağı da henüz bilinmiyor.
İçindekiler [Gizle]
Xiaomi Redmi Note 14 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Yazılım: Android 14 tabanlı HyperOS
Xiaomi Redmi Note 14 Fiyatı
Redmi Note 14 modelinin 230 dolar (tahmini Türkiye fiyatı 15.485 TL) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Telefon ücreti ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB/ 512 GB
- Arka Kamera: 200 MP geniş açılı + 50 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Yazılım: Android 14 tabanlı HyperOS
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Fiyatı
Redmi Note 14 Pro modelinin 305 dolar (tahmini Türkiye fiyatı 20.534 TL) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7350
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 200 MP geniş açılı + 50 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro
- Ön Kamera: 16 MP
- Yazılım: Android 14 tabanlı HyperOS
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ Fiyatı
Redmi Note 14 Pro+ modelinin 410 dolar (tahmini Türkiye fiyatı 27.604 TL) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Ücrete dair henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.
Xiaomi Redmi Note 14 Serisi Çıkış Tarihi
Redmi Note 14 serisinin 2024 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Çıkış tarihi ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla söz konusu telefonlar farklı tarihte tanıtılma ihtimali mevcut.
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