Honor'dan 12450 mAh Bataryalı Tablet Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz aylarda güçlü işlemcili Honor X60 GT'yi tanıtan Honor, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. MagicPad 3 isimli yeni tabletin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet devasa batarya, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemciyle gelecek.

Honor MagicPad 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor MagicPad 3, LCD ekran üzerinde 3.2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. 2024'te satışa sunulan MagicPad 2'de 144Hz yenileme hızı ve 1920 x 3000 piksel çözünürlük tercih edilmişti.

Honor'un yeni tabletinde Snadpragon 8 Gen 3 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

16 GB RAM'e sahip tablet 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacak. Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelmesi beklenen tablet 66W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Honor MagicPad 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Honor MagicPad 3'ün temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.