Honor Magic 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Honor markasının beklenen akıllı telefon modeli Magic 6’nın özellikleri henüz net olarak açıklanmadı. Ancak markanın onayladığı bazı özellikler ve cihaza ilişkin tahminler teknoloji dünyasında çokça konuşuluyor.

Honor’un en yeni telefon modeli diyebileceğimiz Magic 6’da olması beklenen özellikler neler? Bu cihaz ne zaman satışa çıkacak? Satış fiyatı ne kadar olacak? gibi soruların cevaplarını en güncel kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre sizin için bir araya getirdik.

Honor Magic 6 Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin yer aldığı Magic 6’nın yedi milyar parametreden oluşan son derece geniş bir LLM dil modeline sahip olacağı konuşuluyor.

YOYO isimli sesli asistana sahip olan cihazda fotoğraf ve video üretimi için yapay zeka desteğinden yararlanılabiliyor.

Magic Capsule isimli özel bir teknoloji ile karşımıza çıkan Honor Magic 6’da bu özellik sayesinde kullanıcılar cihazı bakışları ile yönetebilecek. Bakış yönünüzü değiştirdiğinizde cihaza komut verme şansınız olacak.

Ek olarak Snapdragon Seamless isimli teknolojiden yararlanılarak üretilen MagicRing’e ait üç temel özellik bu cihazda bulunuyor. Bağlantılı kamera, bağlantılı giriş ve çoklu cihaz ekran paylaşımı olarak adlandırılan bu özellikler veri alışverişini daha verimli bir hale getirirken kullanıcı deneyimini de iyileştirmeyi hedefliyor.

Cihazın tasarımına ilişkin sızıntı bilgilere baktığımızda Magic 6’nın Pro modelinde hap şeklinde bir çentik detayı olacağı belirtiliyor.

Kullanıcı beklentilerini içeren yabancı kaynaklarda ise Magic 6 modelinin 6.8 inç büyüklüğünde OLED teknolojili bir ekrana sahip olabileceği paylaşılıyor.

Kamera çözünürlüğü hakkında 54 / 64 MP gibi bir beklenti mevcut.

Android 14’ü destekleyecek olan modelde batarya kapasitesinin ise 5100 - 5500 mAh civarında olması bekleniyor.

Honor Magic 6 Fiyatı

Honor Magic 6 ilk olarak yurtdışında satışa çıkacak bir cihaz. Bu cihazın çıkış fiyatına ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak hem Amerika’da hem de Hindistan’daki satış fiyatına ilişkin bazı beklentiler paylaşılıyor.

Hindistan’da yaklaşık 45.855 Hindistan Rupisi gibi bir fiyat öngörülüyor. Amerika’da ise 619 dolar gibi bir beklenti mevcut.

Honor Magic 6 Çıkış Tarihi

Cihaz ile ilgili tıpkı fiyat konusunda olduğu gibi çıkış tarihine yönelik de kesin bir açıklama bulunmuyor. Bazı kaynaklara göre 2024 yılının başlarında çıkması beklenen akıllı telefon modelinin 2023 yılı bitmeden piyasaya sürüleceğini paylaşan kaynaklar da mevcut. Yurt dışında satışa çıktıktan ne kadar süre sonra Türkiye’ye geleceği henüz bilinmiyor.