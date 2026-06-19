Yeni Resident Evil 4 Modu ile Hikayeyi Arkadaşınızla Oynayabilirsiniz

Geçtiğimiz senelerde çıkan yeniden yapım Resident Evil 4, yayınlanan yeni bir mod ile ayrı bir boyuta taşınıyor. Eğer hikaye modunu arkadaşınızla oynamak gibi bir hayaliniz vardıysa, artık bu hayal olmaktan çıkıyor. Hayran yapımı mod, imdadınıza yetişti. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Resident Evil 4 Remake Nasıl Bir Oyun?

2023 yılında çıkmış olan Resident Evil 4, 2005 yılında çıkmış olan orijinal versiyonu hikayeye sadık kalınacak şekilde yeniden karşımıza çıkartıyor. Anlatıma hayli derinlik katılmış ve karanlıkta kalan kısımlar gün yüzüne çıkartılmış olup, oynanış tarafında da modern zamana uyum sağlar hale getirilmişti.

Oyunun hikayesi, ikinci oyunun altı yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor ve Birleşik Devletler başkanının kızının dini bir tarikat tarafından kaçırılması ve İspanya kırsalındaki bir köye getirilmesi ile başlıyor. Raccoon City olaylarının ardından hükümet ajanı olarak görevlendirilen Leon Scott Kennedy de başkanın kızı Ashley'yi sağ salim geri getirmesi için görevlendiriliyor. Serinin önceki oyunlarından tanıdığımız Ada Wong ve Jack Krauser gibi karakterler de bu macera sırasında karşımıza çıkıyorlar.

Resident Evil 4 Eşli Oynanış Modu Nasıl Bir İşleyişe Sahip?

Resident Evil 4 esasen eşli oynanış desteği içermiyor. Haliyle de ister hikaye, isterseniz de The Mercenaries modu olsun tek başınıza oynamak durumunda kalıyorsunuz. Eğer böylesi bir deneyim size pek cazip gelmiyor ise, oyunun çok oyunculu modunu tavsiye edebiliriz. Nexus Mods üzerinden yayınlanmış olup, halihazırda beta aşamasında bulunuyor.

İşleyişte oyunu kurup da bir arkadaşınızı davet etme üzerine kurulu değil. Daha çok iki ayrı oyunu gerçek zamanlı olarak senkronize etmeye dayalı bir yapısı var. "Peki bu nasıl oluyor?" diye soracak olursanız, iki oyuncunun oturuma katılması ile aynı hikaye akışında bir ilerleyiş söz konusu oluyor. Buna bağlı olarak, bulunan anahtarlar, mücadele edilen düşmanlar, hikaye sekansları ve daha pek çok unsur iki oyuncu arasında eşleştiriliyor. Bu da ortak bir eşli oynanış deneyimi yaşatıyor.

Halihazırda beta aşamasında olduğu için, kimi zaman yaşanan düşman hareketlerinde yaşanan takılmalar, kare hızı düşüşleri ve senkronizasyon sorunları ile karşılaşabilmeniz olası. Buna ek olarak, oyunu duraklattığınızda veya envanteri açtığınızda oyunun durması gibi durumlar da yaşanabiliyor. Ancak üretici, bu sorunları çözmek için çalıştığını belirtiyor.

Şu an için nihai versiyona ne zaman ulaşacağı bilinmiyor, ama bilhassa oyunu tek başına oynamayı tercih etmeyen oyuncular için cazip bir mod olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede, arkadaşınız ile eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Mod topluluklarının çalışmalarını her daim takdire şayan bulmuşumdur. Çoğu zaman geliştiricilerin üstesinden gelemediği veya gelmediği pürüzleri kaldırabildikleri gibi, oyuncuların karşılık bulmayan taleplerini bir şekilde karşımıza çıkartabiliyorlar. Hatta oyunu bambaşka bir yapıya büründürebiliyorlar. Bilhassa GTA 5 ve Skyrim ile son derece yaratıcı içerikler görmüştük.

Resident Evil 4 için hazırlık aşamasında olan bu mod da bunların bir yenisi olacak. Üreticilerin hayal güçleri hiçbir şekilde sınır tanımıyor ve zamanla bizleri şaşkına çevirecek daha başka içerikler görebileceğimizden de hiçbir şekilde şüphem yok.