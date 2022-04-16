Resident Evil 4 survival horror türünde bir korku oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Resident Evil 4, korku oyunu denilince akla gelen ilk oyunlardan olan Resident Evil serisi içinde radikal yenilikler yapmış bir oyun. Korku yüklü bir temaya sahip olan oyun, milyonlarca kopya satmayı başardı. Korku yüklü içerikleri ile oyuncuları tatmin eden başarılı oyun, gerilim dolu müziklere de ev sahipliği yapıyor.

Resident Evil 4 Özellikleri

Korku yüklü sahneler,

Başarılı aksiyon sahneleri,

Sürükleyici bir oynanış,

Gerilim dolu müzikler,

Zengin içerik,

Fantastik bir hikaye,

Hayatta kalma temalı,

Farklı silah modelleri,

Resident Evil 4'te serinin 2. oyununun ana kahramanı olan Leon S. Kennedy yine ana kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere 2. oyunda Leon zombiler taraıfndan istila edilmiş Raccoon City'den kurtulmaya ve arkadaşlarının izini bulmaya çalışıyordu. Resident Evil 4'te ise Leon farklı bir maceraya atılıyor. Resident Evil 4'ün senaryosu Amerikan başkanının kızının kaçırılmasıyla başlıyor. Leon bu olay üzerine başkanın kızını bulup kurtarmakla görevlendiriyor ve bu amaçla Avrupa'nın kırsal kesimine gönderiliyor. Leon, görevi için ziyaret ettiği küçük bir köyde ürpertici gerçekler ve korkunç canavarlarla karşılaşıyor. Onun bu durumdan kurtulabilmesini ve başkanın kızının izini bulabilmesini sağlamak ise bize düşüyor.

Resident Evil 4'ün Steam üzerinde 2014 yılında yayınlanmış bu versiyonu orijinal oyunun elden geçirilmiş hali olarak tanımlanabilir. Resident Evil 4'te daha gelişmiş grafikler ve modern bilgisayarlar için tekrar yapılandırılmış bir oyun karşımıza çıkıyor. Resident Evil 4'ü serinin önceki oyunlarından ayıran özellik oyundaki kamera açılarının değişmiş olması. Hatırlanacağı üzere Resident Evil 3: Nemesis de dahil olmak üzere önceki oyunlarda sabit bir kamera açısıyla kahramanımızı yönetiyoruz. Resident Evil 4'te ise tam olarak 3 boyutlu yapıya geçiş yapılıyor ve kahramanımızı 3. şahıs bakış açısından kontrol ediyoruz.

Resident Evil 4 Sistem Gereksinimleri

- Windows XP işletim sistemi

- 2.4 GHZ Intel Core 2 Duo veya 2.8 GHZ AMD Athlon X2 işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 8800 GTS veya ATI Radeon HD 4850 ekran kartı

- DirectX 9.0C

- 15 GB boş depolama alanı

- Ses kartı