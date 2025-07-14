Efsaneler ölmez sadece şekil değiştirir konulu bir haberimiz var sırada. Bir döneme bomba gibi düşen, birçok kişinin çocukluk hayallerini süsleyen Commodore markası 30 yıllık aranın ardından tekrar sahalara dönüyor. Commodore 64 Ultimate adıyla piyasaya sürülecek yeni retro bilgisayar, geçmişin ikonik modeline sadık kalırken modern donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

30 Yıl Sonra Geri Döndü: Commodore 64 Ultimate Tanıtıldı!

Bir döneme damga vuran bilgisayar markası Commodore 30 yıl aradan sonra yeni bir ürünle geri dönüyor. Commodore 64 Ultimate adıyla piyasaya sürülecek yeni retro bilgisayar geçmişin ikonik modeline sadık kalırken modern donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. 299 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişte olan cihaz en erken Ekim ayında teslim edilecek.

Yeni Commodore 64 Ultimate yazılım tabanlı emülasyon kullanmak yerine AMD Xilinx Artix-7 FPGA platformu üzerine inşa edildi. Bu mimari sayesinde cihaz orijinal C64 anakartının birebir taklidini sunarken 10 binden fazla orijinal oyun, kartuş ve aksesuarla yüzde 99'dan fazla uyumluluk sağlıyor. Commodore Corporation’ın kısa süre önce yapısal olarak yeniden şekillenmesi ve Retro Recipes’ın yaratıcısı Christian "Perifractic" Simpson'ın CEO olarak atanması bu ürünün yolda olduğunun sinyallerini önceden vermişti.

Commodore 64 Ultimate, üç farklı versiyonla geliyor:

BASIC Beige (299 $): Klasik bej kasa, aydınlatmasız tasarım, anakart üzerinde efsane isimlerin imzaları.

Starlight Edition (349 $): Yarı saydam kasa, LED aydınlatma, dünyanın ilk şeffaf mekanik klavyesi.

Founders Edition (499 $): Şeffaf kehribar kasa, 24 ayar altın kaplamalı kolye, özel tişört, sertifika ve hologram etiketli koleksiyon paketi.

Donanım özellikleri arasında 128 MB DDR2 RAM, HDMI 1080p çıkış, 2 adet SID soketi, optik ses çıkışı, Wi-Fi, Ethernet, USB-C, microSD, RGB aydınlatmalı Gateron Pro 3.0 mekanik klavye ve daha fazlası yer alıyor. Kutudan ayrıca 50'den fazla oyun yüklü 64GB USB kaset sürücü, HDMI kablosu, spiral ciltli kullanıcı kılavuzu ve çıkartmalar da çıkıyor.

Kısacası nostaljiyi teknolojiyle harmanlayan eksiksiz bir paket sunuluyor. Bu yeni Commodore sadece retro tutkunları için değil aynı zamanda koleksiyoncular ve donanım meraklıları için de oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ön siparişler başlamış olsa da sınırlı sayıda üretileceği düşünülen Founders Edition'ın hızla tükenmesi bekleniyor.