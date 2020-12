Rise of the Tomb Raider Sistem Gereksinimleri Açıklandı

E3 fuarında yayınlanan videolarıyla kalbimizi yerinden söken Rise of the Tomb Raider sistem gereksinimleri sonunda yayınlandı. Ancak 28 Ocak'ta PC platformuna çıkış yapacak olan oyunun sadece minimum sistem gereksinimleri yayınlandı ve yapımcı firma oyunun önerilen sistem gereksinimlerini yayınlamamakta oldukça kararlı gözüküyor. Ayrıca oyunun 4K desteklediğini de hatırlatmak istiyorum.

Rise of the Tomb Raider'ın videolarını eğer benim gibi izlediyseniz; oyunun sistem gereksinimlerinin çok yüksek olacağını düşünmüşsünüzdür. Gelin hep birlikte sistem gereksinimlerine birlikte bakalım ve kafamızdaki soru işaretlerini giderelim. İşte Rise of the Tomb Raider sistem gereksinimleri:

Rise of the Tomb Raider Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3 2100

Intel Core i3 2100 Grafik İşlemci: Nvidia GTX 650 2 GB / AMD HD7770 2 GB

Nvidia GTX 650 2 GB / AMD HD7770 2 GB Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 25 GB

25 GB İşletim Sistemi: Windows 7

Rise of the Tomb Raider Önerilen Sistem Gereksinimleri