Google Türkiye'de En Çok Arananlar Belli Oldu! (16-23 Mart)

Günümüzde her ne kadar birden fazla arama motoru olsa da Google yıllardır güçlü konumunu ve popülerliğini koruyor. Dünya genelinde birçok kullanızı kazanan Google, bir süredir Türkiye'de gün, hafta, ay ve yıl olarak en çok arananları paylaşıyor.

Google Türkiye'de En Çok Aratılan Konu

Google Türkiye'de 16 - 23 Mart tarihleri arasına en çok aranan konular belli oldu. Paylaşılan listede ilk sırada "Galatasaray Konyaspor" yer alıyor. İki takım arasında düzenlenen ve Konyaspor'un 2-1 galip geldiği maç oldukça yakından takip edilmiş.

Hemen arkasından gelen arama ise "Bolu deprem". 6 Şubat tarihinden itibaren tüm Türkiye, deprem ile ilgili pek çok şey araştırdı. Bu araştırmalarda zirveye geçen ise Bolu'da meydana gelen deprem oldu. 4.7 şiddetindeki deprem çevri illerde hissedilse de herhangi bir can kaybı olmadı.

Listede ilk iki sonrasında en çok aranan konular Çanakkale Zaferi, 18 Mart Çanakkale ve Konyaspor oldu.

16 - 23 Mart Google'da En Çok Arananlar