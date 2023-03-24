Google Türkiye'de En Çok Arananlar Belli Oldu! (16-23 Mart)

16-23 Mart tarihleri arasında Google Türkiye'de en çok aratılan konular belli oldu. İlk 25'te yer alan konuları görmek için haberimizin devamına bakabilirsiniz!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Günümüzde her ne kadar birden fazla arama motoru olsa da Google yıllardır güçlü konumunu ve popülerliğini koruyor. Dünya genelinde birçok kullanızı kazanan Google, bir süredir Türkiye'de gün, hafta, ay ve yıl olarak en çok arananları paylaşıyor. 

Google Türkiye'de En Çok Aratılan Konu

Google Türkiye'de 16 - 23 Mart tarihleri arasına en çok aranan konular belli oldu. Paylaşılan listede ilk sırada "Galatasaray Konyaspor" yer alıyor. İki takım arasında düzenlenen ve Konyaspor'un 2-1 galip geldiği maç oldukça yakından takip edilmiş.

Hemen arkasından gelen arama ise "Bolu deprem". 6 Şubat tarihinden itibaren tüm Türkiye, deprem ile ilgili pek çok şey araştırdı. Bu araştırmalarda zirveye geçen ise Bolu'da meydana gelen deprem oldu. 4.7 şiddetindeki deprem çevri illerde hissedilse de herhangi bir can kaybı olmadı.

Listede ilk iki sonrasında en çok aranan konular Çanakkale Zaferi, 18 Mart Çanakkale ve Konyaspor oldu.

16 - 23 Mart Google'da En Çok Arananlar

  1. Galatasaray Konyaspor
  2. Bolu deprem
  3. Çanakkale zaferi
  4. 18 Mart Çanakkale
  5. Konyaspor
  6. Victoria Secret
  7. 18 Mart Çanakkale Zaferi
  8. Togg sipariş
  9. Taraftarium
  10. Selcuksports
  11. Süper Lig puan durumu
  12. Taraftarium 24
  13. FB
  14. Selçuk sports
  15. Sivasspor
  16. FB Maçı
  17. Selçuksports
  18. Superlig
  19. Fenerbahçe
  20. Superlig
  21. Süperlig
  22. Taraftarium24
  23. Canlı maç izle
  24. Puan durumu
  25. Gaziantep son dakika

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