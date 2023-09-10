Roblox PS4 ve PS5'e Geliyor: Tarih Verildi!

Roblox isimli çevrim içi oyun platformunun PlayStation 4 (PS4) ve PlayStation 5 (PS5) konsollarına geleceği açıklandı. Yapılan duyuruda ayrıca tarih bilgisi de paylaşıldı. Peki, Roblox'un PS5 ve PS4 sürümleri ne zaman piyasaya sürülecek?

Roblox'un PS4 ve PS5 Sürümlerinin Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Roblox Corporation, 2023 Roblox Developers Conference (Roblox Geliştiriciler Konferansı) esnasında PlayStation oyuncularını sevindirecek bir açıklamada bulundu. Şirket yaptığı açıklamada Roblox'un ekim ayında PS4 ve PS5 konsollarına çıkacağını belirtti.

Yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan çevrim içi oyun platformunun PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarında eksiksiz bir deneyim sunacağı söyleniyor. The Verge'deki habere göre şirket sözcüsü Roman Skuratovskiy, Roblox'un tüm cihazlarda olmasını istediklerini belirtti.

Skuratovskiy ayrıca şu anda Roblox'un Nintendo Switch sürümü ile ilgili bir planlarının olmadığını söyledi. Bu nedenle Roblox'un Nintendo Switch isimli taşınabilir oyun konsoluna hangi tarihte çıkacağı henüz bilinmiyor ancak görünüşe göre Nintendo Switch sürümü için uzun süre beklemek gerekecek.

Son dönemin en popüler oyunları arasında yer alan Roblox ilk olarak 2006 yılında PC, 2012 yılında iOS, 2014 yılında Android ve 2015 yılında ise Xbox One platformlarına çıktı. Xbox Series X ve S konsollarında da oynanabilen Roblox, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip.

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