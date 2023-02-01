Son Dönemin En Popüler Oyunları

Son zamanların en popüler oyunları, çok sayıda oyuncu tarafından merak ediliyor. Peki, dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan yapımlar hangileri? Bu yazıda oyuncuların büyük kısmı tarafından oynanan oyunları bir arada topladık.

Günümüzde çok fazla sayıda video oyunu bulunuyor ve yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Bu yapımların bir kısmı tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe ulaşırken bazıları ise beklentilerin altında kalarak eleştirilerin odağı hâline geliyor.

Son Zamanların En Popüler Oyunları Listesi

Genshin Impact

Diablo Immortal

Dungeons of Dreadrock

Vampire Survivors

Marvel Snap

Disney Mirrorverse

Naraka: Bladepoint

Counter-Strike: Global Offensive

PUBG: Battlegrounds

Call of Duty: Modern Warfare II

Yukarıda son dönemde çok sayıda kişi tarafından oynanan oyunlar bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Genshin Impact

MiHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact, aksiyon rol yapma türünde bir oyundur. 2020 yılında piyasaya sürülen oyun, son dönemin en popüler yapımları arasında yer alıyor. Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından oynanan oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Android, iOS, PC ve GeForce Now üzerinden oynanabiliyor.

Popüler video oyununun Steam isimli dijital oyun mağazasına eklenip eklenmeyeceğini merak ediyorsanız Genshin Impact Steam'e gelecek mi sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Diablo Immortal

Blizzard Entertainment ve NetEase tarafından geliştirilen Diablo Immortal, 2022 yılında çıktı. Android, iOS ve PC üzerinden oynanabilen oyun, MMO aksiyon RPG türünde bir yapımdır. Başarılı oynanış sisteminin yer aldığı Diablo Immortal'da kaliteli grafikler bulunuyor.

Dungeons of Dreadrock

Prof. Dr. Christoph Minnameier tarafından geliştirilen ve yayımlanan Dungeons of Dreadrock ilk olarak 2022 yılında çıktı. Nintendo Switch, Android, iOS ve Windows platformları üzerinden oynanabilen oyun, sahip olduğu retro grafikleriyle dikkat çekiyor. Keyifli zaman geçirebileceğiniz yapımda çeşitli bulmacalar bulunuyor.

Vampire Survivors

Android, iOS, XXbox One, Xbox Series X / S, macOS ve Windows platformları üzerinden oynanabilen Vampire Survivors 2022 yılında piyasaya sürüldü. Aksiyon Roguelike türündeki oyunda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Marvel Snap

En iyi kart oyunları arasında yer alan Marvel Snap 2022 yılında çıktı. Nuverse tarafından yayımlanan ve Second Dinner tarafından geliştirilen oyun PC, Android ve iOS platformlarında yer alıyor. Oyun hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Marvevl Snap inceleme yazımıza göz atabilirsiniz.

Disney Mirrorverse

Kabam Games tarafından Unity oyun motoruyla geliştirilen ve yayımlanan Disney Mirrorverse 2022 yılında sunuldu. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar üzerinden oynanabilen aksiyon rol yapma oyununda Disney ve Pixar karakterleri bulunuyor.

Naraka: Bladepoint

En iyi battle royale oyunları arasında yer alan Naraka: Bladepoint'te oyuncular hayatta kalan son kişi olmak için mücadele ediyor. Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan oyun 2021 yılında çıktı. Çevrim içi tabanlı yapımda çeşitli karakterler bulunuyor.

Counter-Strike: Global Offensive

Valve tarafından sunulan Counter-Strike: Global Offensive (CS GO), 2012 yılında ücretli olarak piyasaya sürüldü fakat geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz hâle geldi. İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz oyunda çeşitli haritalar ve modlar bulunuyor.

PUBG: Battlegrounds

Büyük bir popülerliğe sahip olan PUBG: Battlegrounds ilk olarak 2017'de çıktı. Oyuncular bir harita üzerinde hayatta kalan son kişi olmak için mücadele ediyor. Bilgisayarınızın, oyunun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını merak ediyorsanız PUBG sistem gereksinimleri neler sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Call of Duty: Modern Warfare II

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği Call of Duty: Modern Warfare II, 2022 yılının ekim ayında satışa sunuldu. Tek oyunculu ve çok oyunculu modların yer aldığı oyun Windows, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirildi.

Bu yazıda son zamanların en popüler oyunları listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı video oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.