Samsung Galaxy M16'nın Ezber Bozan Tasarımı Sızdırıldı!

Yaklaşık bir ay önce Geekbench performansı ile adından söz ettiren Samsung Galaxy M16'nın tasarımı ortaya çıktı. Galaxy M serisinin yeni modeli farklı kamera tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Samsung Galaxy M16'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy M16'nın ön yüzeyi bir önceki model olan Galaxy M15'e oldukça benzeyecek ancak arka tasarımda büyük bir değişiklik olacak. Dikey olarak hizalanmış arka kameralar bir kamera modülünün üzerine konumlandırılacak.

Yeni cihazın arka yüzeyi düz olacak. Önceki telefonun arka yüzeyinde desenler bulunuyor. SIM kart yuvası, yeni telefonun sol kısmında yer alacak. Sağ tarafta ise ses ve güç butonlarını göreceğiz. Parmak izi sensörü güç butonuna entegre edilecek.

Telefon Geekbench'te tek çekirdek testinde 552 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.611 puan almıştı. Bu teste göre gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak telefon Android 14 ve 8 GB RAM ile birlikte gelecek. Telefonun birden fazla RAM seçeneği sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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