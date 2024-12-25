Samsung, Kullanıcılara Saç Baş Yoldurtan Bir Sorunu Çözüme Kavuşturuyor!

Neredeyse akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle eş zamanlı olarak karşılaşmaya başladığımız uygulama bildirimleri, bugün hemen hemen her saatte bir kaç kez cihazımızdan bir titreşim sesi çıkmasına sebep oluyor. Kimi kullanıcıların ise telefonuna yağmur gibi yağan bildirimlerden rahatsızlık duyduğu aşikar. Ancak teknoloji devi Samsung, bu soruna akıllıca bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

Aktarılanlara göre Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi, kullanıcıların istediği zaman bildirimleri öncelik sırasına göre dizelebileceği yeni bir özelliği One UI 7 güncellemesi ile birlikte hayata geçirecek.

Kullanıcılar, Eski Gereksiz Gördüğü Bildirimleri Filtreleyebilecek

Son haberlere göre, yeni geliştirdiği One UI 7 arayüzünde zaman zaman telefonumuzda kalabıklaşan bildirimleri daha düzenli hale getirecek bir özellik için çalışmalar yürüyüyor. One UI 7'nin yeni beta sürümünde tespit edilen özellik, bildirimleri öncelik durumuna bağlı olarak filtrelenmesine imkan tanıyacak.

Kullanıcılar yeni bildirim filtreleme özelliği ile birlikte uygulamalardan gelen bazı bildirim mesajlarını eski, arka plan ve daha az önemli olmak üzere üç farklı gruba ayırabilecek. Söz konusu gruplardan en birine giren uygulamanın bildirimleri geri dönüp inceleyebileceğiniz şekilde saklanacak. Bu sayede bildirim paneliniz için çok daha boş ve düzenli bir alan yaratabileceksiniz.

Dileyen kullanıcılar, bildirim alanının alt kısmında yer alacak saklanan bildirimler kutucuğuna tıklayarak, birkaç gün önce atılmış, arka plan faaliyetlerini içeren veya önem arz etmeyen bildirimleri kolaylıkla görüntüleyebilecek.

Şu anda One UI 7'nin beta sürümünde test edilen yeni bildirim filtreleme özeliğinin ilerleyen aylarda yayınlanacak kararlı güncellemeler eşliğinde kullanıcıların beğenisine sunulacağını tahmin ediyoruz.

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