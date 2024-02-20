Akıllı Yüzük Samsung Galaxy Ring'in Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Samsung Galaxy Ring'in tanıtım tarihi sızdırıldı. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un ilk akıllı yüzüğü ne zaman tanıtılacak?

Teknoloji devi, ocak ayında düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy S24 serisi ve Galaxy AI olarak isimlendirilen yapay zekâ odaklı yeni özellikleri tanıtılmıştı. Bunların yanı sıra Galaxy Ring de gösterilmişti ancak pek detay paylaşılmamıştı.

Samsung Galaxy Ring Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

ETNews'te yer alan habere göre Galaxy Ring yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Bu etkinliğin temmuz ayında düzenleneceği iddia edildi.

Şu anda prototip aşamasında olduğu söylenen akıllı yüzüğün sekiz farklı boyut ile sunulacağı öne sürüldü. Böylece Samsung'un giyilebilir cihazı çok daha fazla kişiye hitap edebilecek.

Galaxy Ring'in uyku takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve EKG takibi gibi sağlık özelliklerinin yanı sıra diğer cihazları kontrol etme ve NFC aracılığı ile kablosuz ödeme yapma işlevlerini de içereceği söyleniyor.

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