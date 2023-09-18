Samsung Galaxy Ring Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Giyilebilir teknoloji alanındaki yenilikçi ürünlere Samsung tarafından bir yenisi daha ekleniyor. Samsung Galaxy S24 serisi ile eş zamanlı olarak tanıtılması planlanan Samsung Galaxy Ring, akıllı bir yüzük modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Sağlık odaklı özellikleri ile gündeme gelen cihazın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sektörü yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy Ring ile ilgili sızdırılan bilgileri ve yapılan tahminleri bir araya getirdik. İşte, Samsung’un en yenilikçi girişimi ‘Samsung Galaxy Ring’ hakkındaki detaylar!

Samsung Galaxy Akıllı Yüzük Özellikleri

Belli bir oranda sağlık takibi sunmayı hedefliyor.

EKG ve PNG sensörlerinin entegre edilmekte olduğu konuşuluyor.

Bu özellikler kalp atış hızı ve vücut ısısının takibinin yapılacağı anlamına geliyor.

Akıllı yüzük piyasasının lideri olarak bilinen Oura Ring 3 ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Önceden markanın almış olduğu bir patent, Samsung Galaxy Ring’de akıllı ev entegrasyonu olacağını düşündürüyor. Başta Samsung’un akıllı televizyon modelleri olmak üzere çeşitli akıllı teknolojik aygıtların bu yüzükten kontrol edilebilir olması bekleniyor.

Th Elec’ten alınan bilgilere göre Samsung yeni bir patent başvurusu yapmış. Bu patentte bulunan özellik sayesinde XR gözlükler giyilebilir akıllı cihazları kullanarak parmakların ve ellerin yerini algılayabiliyor olacak. Ancak bu teknolojinin Samsung Galaxy Ring’te mi yoksa başka bir cihazda mı kullanılacağı henüz net olarak bilinmiyor.

Samsung Galaxy Akıllı Yüzük Özellikleri ile İlgili Tahminler

Samsung Galaxy Ring’in bir numaralı rakibi diyebileceğimiz ‘Oura Ring’in özelliklerine baktığımızda gümüş, siyah, gold, rose gibi farklı renk ve 6-13 aralığında farklı boyut seçenekleri sunduğu görülüyor.

Ağırlığı 6 gramı geçmeyen bu yüzüklerde günlük aktiviteleriniz, uykunuzun kalitesi, dinlenme süreniz gibi unsurları ölçmek üzere yerleştirilmiş 15 farklı sensör mevcut.

Ayrıca yaklaşan bir hastalık ihtimalinin olup olmadığı, yaktığınız kalori miktarı, attığınız adımlar, egzersiz raporları gibi detaylar da ölçülebiliyor. Bir araya getirilen raporlar Oura mobil uygulamasına aktarılarak kullanıcıya ulaştırılıyor.

Ayrıca akıllı yüzükte ivmeölçer de bulunuyor. Bu özelliklerinin hepsinin ve daha fazlasının Samsung Galaxy Ring’de de olmasını beklediğimizi söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Ring Fiyatı

Samsung Galaxy Ring’in satış fiyatına ilişkin şu an için net bir rakam vermek mümkün gözükmüyor. Ancak rakiplerine göre baktığımızda bu cihazın yaklaşık 299 $ gibi bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

Galaxy Ring’in en dişli rakiplerinden olan Oura Ring 3 için belirtilen fiyat 299 $ olduğu için böyle bir tahmin yürütüldüğü düşünülüyor. Ancak Galaxy Ring’in fiyatı bu rakamın üstünde de olabilir.

Samsung Galaxy Ring Çıkış Tarihi

Henüz geliştirilmekte olduğunu bildiğimiz Samsung Galaxy Ring’in seri üretimine 2023 yazının sonunda başlanmış bulunuluyor. Bu sürecin hızlanması ile birlikte cihazın 2024’ten önce piyasaya sunulması, ürünü merakla bekleyen kullanıcıların talepleri arasında yer alıyor. Ancak Samsung Galaxy Ring’in satışa çıkması 2024 yılını da bulabilir.