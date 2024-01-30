Samsung Galaxy Al Nedir? Nasıl Kullanılır?

Samsung, kullanıcı gizliliği ve güvenliği gibi birçok mobil deneyimi sunan Galaxy Al'ı teknoloji ve yapay zeka tutkunlarına duyurdu. Mobil teknolojiyi yeniden şekillendirecek Galaxy Al, S24 serisinde yer alıyor.

S24 Ultra, S24 ve S24 Plus’ta yer alacak olan bu yapay zeka ile ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy Al Özellikleri

Samsung’un S24 serisine entegre edilen Galaxy Al, ChatGPT ve Google Asistan gibi sohbet robotlarına benzer şekilde çalışıyor. İlk S24 serisinde yer alacak Galaxy Al’in özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Live Translate, telefon konuşmaları anında 14 farklı dil arasında çevirir.

Ses yazılımları üzerinden birden çok kişiye ait sesi kişilere göre ayırır.

Chat Asistan özelliğiyle belge ve mesajları gerçek zamanlı olarak çevirir.

Sesler kaydedildikten sonra Ses Kaydı Asistanı desteğiyle sesleri metinlere dönüştürür.

Yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenleme yeteneğiyle fotoğraflarda nesneleri taşma, kaldırma ve değiştirme işlemleri yapabilir.

Fotoğraflarda nesneler kaldırıldıktan sonra boş kalan alanları düzgünce doldurarak ortaya profesyonel bir fotoğraf çıkartır.

Not Asistanı özelliğiyle notları özetlenme, tonlara değiştirme ve başka dillere çevirme işlemlerini de gerçekleştirir.

Samsung Galaxy Al, Web Asistanı özelliğine de sahiptir. Bu özellik sayesinde web tarayıcısı aracılığıyla online uzun makalelerle web sayfalarının özeti kolayca çıkarılabilir.

Böylelikle kullanıcılar, uzun makaleleri okumak zorunda kalmadan kısa içerikleri okuma şansına sahip olacak. Web Asistanı’nda Türkçe dil desteği de var. Bundan dolayı Galaxy S24 serisi kullanıcıları, kapsamlı web deneyimine sahip olacak.

Samsung Galaxy Al Nasıl Kullanılır?

Samsung Mobil Başkan Yardımcısı Won-Joon Choi tarafından Unpacked etkinliğinde yapılan açıklamada Galaxy Al; tablet, giyilebilir ve katlanabilir cihazlarla sunulacak.

İlerleyen zamanlarda optimize edilecek diğer cihazlarla ilgili detaylar belli olduğunda sizleri buradan bilgilendireceğiz.

Samsung’un birçok cihazında yer alacak olan Galaxy Al, mevcut özellikleri kolaylaştırıp kullanıcılara yeni araçlar da sunacak. Yapay zeka teknolojisine uygun olarak cihazların işlevleri geliştirilecek.

Samsung cihazların işlevselliği, güvenliği ve yaratıcılığı artacak. Bahsedilen yapay zeka desteğiyle kaliteli ve ağır çekim efektlerinin oluşturulması için “Anında Ağır Çekim” özelliği kullanılabilir. Bu özellik sayesinde videolarda ek kareler oluşturulur.

“Öneriyi Düzenle” özelliğiyle fotoğrafların kompozisyonları mükemmel şekilde geliştirilebilir. “Üretken Düzenlemeler” ile hem kenarlıklar hem de arka plan doldurularak görüntülerin genişlemesi sağlanır. “Sohbet Yardımı”, içerik ve tona uygun metin konuşmaları tasarlar.

“Canlı Çeviri”; aramalarda gerçek zamanlı ses, iki yönlü ve metin çevirini gerçekleştirir. Transkript Yardımı ile ses kayıtları metin haline getirilir. Aynı zamanda ses kayıtları, özetlenir ve çevrilir. “Tercüman” özelliği aktifleştirilerek, gerçek zamanlı konuşmalar bölünmüş ekranda çevrilir.

Böylelikle başkalarıyla yüz yüze konuşulabilir. “Note Assist” özelliği aktifleştirildiğindeyse Samsung Notes uygulaması üzerinde özetler oluşturulur. Bunun yanı sıra kapak resmi ve şablonlarda tasarlanır.