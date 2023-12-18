Samsung Galaxy S24 Serisinin Renk, RAM ve Depolama Seçenekleri Sızdırıldı

Uzun süredir merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtım günü yaklaştıkça yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yaşanan son sızıntı, yeni telefon serisinin renk, RAM ve depolama alanı seçeneklerini gözler önüne serdi.

Yaptığı sızıntılar ile gündeme gelen Arsene Lupin isimli X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, hesabından iki adet görsel paylaştı. Görüntülerin bir perakendecinin veya tanınmış mobil ağ operatörünün veritabanından alındığı düşünülüyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını da belirtmek gerekiyor.

Samsung Galaxy S24 serisinde yer alan akıllı telefon modellerinin gri, siyah, mor ve sarı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile geleceği öne sürüldü: İddiaya göre serideki RAM ve depolama seçenekleri şu şekilde olacak:

Samsung Galaxy S24 RAM ve Depolama Alanı Seçenekleri

8 GB RAM ve 128 GB Depolama

8 GB RAM ve 256 GB Depolama

Samsung Galaxy S24+ RAM ve Depolama Alanı Seçenekleri

12 GB RAM ve 256 GB Depolama

12 GB RAM ve 512 GB Depolama

Samsung Galaxy S24 Ultra RAM ve Depolama Alanı Seçenekleri

12 GB RAM ve 256 GB Depolama

12 GB RAM ve 512 GB Depolama

12 GB RAM ve 1 TB Depolama

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından yakında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.