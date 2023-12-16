Apple Vision Pro’ya Rakip Geliyor: Samsung Galaxy Glass İçin Tarih Verildi!
Samsung, Qualcomm ve Google işbirliğiyle AR/VR'da atağa geçiyor. Galaxy Glass'un etkileyici rekabet potansiyeli 2024'ü işaret ediyor. İşte detaylar!
Samsung, bu yılın başında duyurduğu karma gerçeklik teknolojisi planlarına odaklanırken, Apple'ın Vision Pro'su tarafından geçici bir ertelemenin ardından AR/VR başlığı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
Samsung AR/VR Arenasında Güç Birliği Yaparak Apple'a Meydan Okuyor!
Galaxy Glass'un ticari marka başvurusunun ardından Güney Kore'den gelen raporlar Samsung'un olası bir Google ve Qualcomm işbirliğiyle Apple'a karşı rekabet etmeye hazırlandığını gösteriyor.
2024'ün başında piyasaya sürülmesi beklenen Vision Pro'ya karşı bir hamle olarak Samsung'un Qualcomm ve Google ile bir araya gelerek Galaxy Glass'u geliştirdiği iddia ediliyor. Samsung'un Flex Magic adlı yeni bir ticari başvuruda bulunduğu belirtiliyor ancak bu başvurunun hangi alanda kullanılacağı henüz net değil.
Henüz resmi bir açıklama olmasa da sızıntıların doğrulanması durumunda Samsung'un Apple ile olan rekabetin daha da şiddetleneceği ve AR/VR başlığındaki yeni gelişmelerin merakla beklenen bir dönemi başlatacağı öngörülüyor.
En İyi Samsung Telefonlar - 2023
2023 yılında satın alabilecek en iyi Samsung telefonlar hangileri? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı akıllı telefon modellerinin yer aldığı bir liste hazırladık.
Şu an için Samsung'un AR/VR başlığının özellikleri ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte Vision Pro'nun yüksek fiyat etiketi göz önüne alındığında rekabetin oldukça çekişmeli geçeceği tahmin ediliyor.
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