Apple Vision Pro’ya Rakip Geliyor: Samsung Galaxy Glass İçin Tarih Verildi!

Samsung, bu yılın başında duyurduğu karma gerçeklik teknolojisi planlarına odaklanırken, Apple'ın Vision Pro'su tarafından geçici bir ertelemenin ardından AR/VR başlığı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Samsung AR/VR Arenasında Güç Birliği Yaparak Apple'a Meydan Okuyor!

Galaxy Glass'un ticari marka başvurusunun ardından Güney Kore'den gelen raporlar Samsung'un olası bir Google ve Qualcomm işbirliğiyle Apple'a karşı rekabet etmeye hazırlandığını gösteriyor.

2024'ün başında piyasaya sürülmesi beklenen Vision Pro'ya karşı bir hamle olarak Samsung'un Qualcomm ve Google ile bir araya gelerek Galaxy Glass'u geliştirdiği iddia ediliyor. Samsung'un Flex Magic adlı yeni bir ticari başvuruda bulunduğu belirtiliyor ancak bu başvurunun hangi alanda kullanılacağı henüz net değil.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da sızıntıların doğrulanması durumunda Samsung'un Apple ile olan rekabetin daha da şiddetleneceği ve AR/VR başlığındaki yeni gelişmelerin merakla beklenen bir dönemi başlatacağı öngörülüyor.

Şu an için Samsung'un AR/VR başlığının özellikleri ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte Vision Pro'nun yüksek fiyat etiketi göz önüne alındığında rekabetin oldukça çekişmeli geçeceği tahmin ediliyor.