Samsung Galaxy S24 Serisi, iPhone 14'ün Popüler Özelliği ile Geliyor!

Samsung Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesine daha aylar var fakat yeni söylentiler ve sızıntılar internette dolaşmaya başladı. Bu kez son rapor, şirketin amiral gemisi serisine eklenecek önemli bir yeni özelliğe, yani uydu bağlantısına dikkat çekiyor.

Bilmeyenler için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bu özelliği destekliyor olmasına rağmen mevcut Galaxy S23 serisinde uydu bağlantısı özelliği eksikti. Apple ise bu özelliği geçtiğimiz yıl iPhone 14 serisine getirmişti.

Şimdi ise Güney Koreli teknoloji devi nihayet iki yönlü uydu bağlantısı özelliği Galaxy S24 serisiyle kullanıcılara sunmayı planlıyor.

Jong-Ho Lee, the South Korean Minister of Science and ICT, has announced that domestic smartphone company is expected to launch services enabling data transmission between 5G mobile devices and satellites next year.