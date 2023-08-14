Samsung Galaxy S24 Serisi, iPhone 14'ün Popüler Özelliği ile Geliyor!
Samsung Galaxy S24 serisine dair yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Amiral gemisi serinin, iPhone 14'ün popüler özelliğiyle geleceği ortaya çıktı. İşte detaylar!
Samsung Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesine daha aylar var fakat yeni söylentiler ve sızıntılar internette dolaşmaya başladı. Bu kez son rapor, şirketin amiral gemisi serisine eklenecek önemli bir yeni özelliğe, yani uydu bağlantısına dikkat çekiyor.
Bilmeyenler için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bu özelliği destekliyor olmasına rağmen mevcut Galaxy S23 serisinde uydu bağlantısı özelliği eksikti. Apple ise bu özelliği geçtiğimiz yıl iPhone 14 serisine getirmişti.
Şimdi ise Güney Koreli teknoloji devi nihayet iki yönlü uydu bağlantısı özelliği Galaxy S24 serisiyle kullanıcılara sunmayı planlıyor.
Samsung Galaxy S24 Serisi Uydu Bağlantısı Özelliği ile Geliyor
Breaking news!— Revegnus (@Tech_Reve) August 13, 2023
Jong-Ho Lee, the South Korean Minister of Science and ICT, has announced that domestic smartphone company is expected to launch services enabling data transmission between 5G mobile devices and satellites next year.https://t.co/qoHh88gcGE pic.twitter.com/pSouS7T8Mn
Haber, Güney Koreli Lee Jong-ho ile röportaj yapan bir Yonhap News raporundan geldi. Ülkenin bakanlarından biri olan Lee Jong-ho, yerli akıllı telefon markalarının 2024 yılında 5G telefonlar ve uydular arasında veri aktarımı sağlayan bir hizmet başlatmaya hazırlandıklarını iddia etti.
Samsung bölgedeki en büyük mobil marka olduğundan, bu açıklama muhtemelen 2024 amiral gemisi telefon serisi için gelecek planlarına işaret ediyor.
Galaxy S24 Serisi, Galaxy S23 Ultra'nın Popüler Özelliğiyle Birlikte Geliyor!
Samsung'un yakında piyasaya süreceği Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın, şu anda Galaxy S23 Ultra'ya özel bir ekran teknolojisi olan LTPO panellere sahip olacağı söyleniyor.
Şu an itibariyle Huawei, Android platformunda uydu bağlantısı sunan tek marka ancak Samsung çok yakında bu alanda hizmetlerini sunmaya başlayacak gibi görünüyor.
YORUMLAR