Galaxy S24 Serisi, Galaxy S23 Ultra'nın Popüler Özelliğiyle Birlikte Geliyor!
Samsung, Galaxy S23 Ultra'nın popüler özelliklerinden biri tüm Galaxy S24 serisi modellerine eklemeyi planlıyor. İşte detaylar!
Samsung'un yakında piyasaya süreceği Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın, şu anda Galaxy S23 Ultra'ya özel bir ekran teknolojisi olan LTPO panellere sahip olacağı söyleniyor.
LTPO, dinamik yenileme hızlarına olanak tanıyarak ekranın gerektiğinde ek donanım bileşenleri olmadan 1Hz ile 120Hz arasında değişen farklı yenileme hızları arasında geçiş yapmasını sağlıyor.
Galaxy S24 Serisi LTPO Ekrana Sahip Olacak
Bu özellik, daha yüksek hızların gereksiz olduğu durumlarda süper düşük yenileme hızlarına sorunsuzca inebildikleri için cihazların pil ömrünü de önemli ölçüde uzatıyor.
Söylentilere göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus, daha küçük çerçeveler dâhil olmak üzere önemli tasarım değişikliklerine uğrayarak daha kaliteli görünümle gelecek ancak Galaxy S24 Ultra'nın tasarım dilinin selefi S23 Ultra'ya göre değişmeden kalması bekleniyor.
Bu söylentiler gerçeğe dönüşürse, tıpkı Galaxy S23 serisinde olduğu gibi Samsung, Galaxy S24 modellerinde de etkileyici pil ömrüne sahip olacak gibi görünüyor.
Samsung Galaxy S23 FE'nin Özelliklerine Dair Yeni Detaylar: Kablosuz Şarj ve Dahası!
Wireless Power Consortium web sitesi tarafından açıklandığı üzere, Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S23 FE akıllı telefonu kablosuz şarjı destekleyecek ancak kablosuz şarj hızı 4.
Peki sizin Galaxy S24 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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