Galaxy S24 Serisi, Galaxy S23 Ultra'nın Popüler Özelliğiyle Birlikte Geliyor!

Samsung'un yakında piyasaya süreceği Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın, şu anda Galaxy S23 Ultra'ya özel bir ekran teknolojisi olan LTPO panellere sahip olacağı söyleniyor.

LTPO, dinamik yenileme hızlarına olanak tanıyarak ekranın gerektiğinde ek donanım bileşenleri olmadan 1Hz ile 120Hz arasında değişen farklı yenileme hızları arasında geçiş yapmasını sağlıyor.

Galaxy S24 Serisi LTPO Ekrana Sahip Olacak

Bu özellik, daha yüksek hızların gereksiz olduğu durumlarda süper düşük yenileme hızlarına sorunsuzca inebildikleri için cihazların pil ömrünü de önemli ölçüde uzatıyor.

Söylentilere göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus, daha küçük çerçeveler dâhil olmak üzere önemli tasarım değişikliklerine uğrayarak daha kaliteli görünümle gelecek ancak Galaxy S24 Ultra'nın tasarım dilinin selefi S23 Ultra'ya göre değişmeden kalması bekleniyor.

Bu söylentiler gerçeğe dönüşürse, tıpkı Galaxy S23 serisinde olduğu gibi Samsung, Galaxy S24 modellerinde de etkileyici pil ömrüne sahip olacak gibi görünüyor.

Peki sizin Galaxy S24 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.