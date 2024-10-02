Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Maket Görselleri Sızdırıldı: Tasarımı Netleşti!

Samsung Galaxy S24 serisi piyasaya sürüldükten sonra büyük bir merak içerisinde beklenmeye başlanan Samsung Galaxy S25 Ultra modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Yeni telefonun maket görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy S25 Ultra modelinin alüminyum maketinin görüntüleri sızdırıldı. Maketin en dikkat çeken kısmı ise telefonun yuvarlatılmış köşelere sahip olması. Önceki Ultra modelleri daha keskin köşelere sahipti.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan render görüntülerinde de yeni telefon yuvarlatılmış köşeler içeriyordu. Bu, söz konusu tasarımın ihtimalini artırıyor. Yuvarlatılmış köşeler daha iyi bir kullanım deneyimi elde edilmesine katkı sağlayabilir.

Maket görüntülerine baktığımızda yeni telefonun ön yüzeyinde bir adet kameranın yer aldığını, ekranın ise daha ince çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Galaxy S25 Ultra'nın 162,82 x 77,65 x 8,25 mm boyutlarında olacağı iddia ediliyor. Galaxy S24 Ultra'nın 162,3 x 79 x 8,6 mm boyutlarında olduğunu belirtelim.

Arka tarafta yer alan kameralar dikey şekilde konumlandırılmış. Yeni telefonda Galaxy S24 Ultra ile benzer bir kamera düzeni tercih edilmiş. Telefonun yan tarafında ise serinin önceki modellerinde olduğu gibi ses ve güç butonları bulunuyor.

Galaxy S25 Ultra modelinin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.