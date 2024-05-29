Samsung Galaxy S25 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çok sayıda kişi tarafından uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S25 serisi özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplayabilir. Peki, yeni akıllı telefon modelleri donanım konusunda neler sunacak?

Teknoloji devi Samsung, 17 Ocak 2024 tarihinde düzenlediği etkinlikte üç farklı modelden oluşan Samsung Galaxy S24 serisini tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından yeni telefon serisi Galaxy S25 ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı

Not: Bu rehberde Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25 Plus olmak üzere üç farklı model içermesi beklenen Samsung Galaxy S25 serisi ücreti, tanıtım tarihi ve donanımı ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberdeki bilgiler zaman içerisinde değişebilir.

Samsung Galaxy S25 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,36 inç

: 6,36 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500

: Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi : 4.100 mAh

: 4.100 mAh Kablolu Şarj: 25W

Samsung Galaxy S25 Fiyatı

Galaxy S25 modelinin 800 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından dolayı farklı fiyata satılabilir.

Samsung Galaxy S25+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3120 piksel

: 1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500

: Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi : 4.900 mAh

: 4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

Samsung Galaxy S25+ Fiyatı

Galaxy S25+ modelinin 999 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından dolayı farklı fiyata satılabilir.

Samsung Galaxy S25 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,9 inç

: 6,9 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3120 piksel

: 1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 200 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP

: 200 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4

: Snapdragon 8 Gen 4 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Samsung Galaxy S25 Ultra Fiyatı

Galaxy S25 modelinin 1.299 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından dolayı farklı fiyata satılabilir.

Samsung Galaxy S25 Serisi Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S25 serisinin 2024 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı.

Bu rehberde ortaya çıkan bilgileri göz önünde bulundurarak Samsung Galaxy S25 serisinin ücreti, tanıtım tarihi ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.