Samsung Galaxy S25 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Samsung Galaxy S25 serisi özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni amiral gemisi telefonlar!
Çok sayıda kişi tarafından uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S25 serisi özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplayabilir. Peki, yeni akıllı telefon modelleri donanım konusunda neler sunacak?
Teknoloji devi Samsung, 17 Ocak 2024 tarihinde düzenlediği etkinlikte üç farklı modelden oluşan Samsung Galaxy S24 serisini tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından yeni telefon serisi Galaxy S25 ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı
Not: Bu rehberde Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25 Plus olmak üzere üç farklı model içermesi beklenen Samsung Galaxy S25 serisi ücreti, tanıtım tarihi ve donanımı ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberdeki bilgiler zaman içerisinde değişebilir.
İçindekiler [Gizle]
Samsung Galaxy S25 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,36 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Batarya Kapasitesi: 4.100 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
Samsung Galaxy S25 Fiyatı
Galaxy S25 modelinin 800 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından dolayı farklı fiyata satılabilir.
Samsung Galaxy S25+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Batarya Kapasitesi: 4.900 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
Samsung Galaxy Al Nedir? Nasıl Kullanılır?
Samsung tarafından Unpacked etkinliğinde tanıtılan Samsung Galaxy Al nedir? İşte kişiselleştirilmiş mobil deneyimi sunan yapay zekaya dair her şey!
Samsung Galaxy S25+ Fiyatı
Galaxy S25+ modelinin 999 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından dolayı farklı fiyata satılabilir.
Samsung Galaxy S25 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 200 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
Samsung Galaxy S25 Ultra Fiyatı
Galaxy S25 modelinin 1.299 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından dolayı farklı fiyata satılabilir.
Samsung Galaxy S25 Serisi Çıkış Tarihi
Samsung Galaxy S25 serisinin 2024 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı.
Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni katlanabilir telefon!
Bu rehberde ortaya çıkan bilgileri göz önünde bulundurarak Samsung Galaxy S25 serisinin ücreti, tanıtım tarihi ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR