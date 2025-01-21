Daha S25'ler Çıkmadan Galaxy S26 Serisinden Kötü Haber Geldi

Samsung, Galaxy S25 serisini tanıtmak için adeta gün sayıyor. Her ne kadar şirket, 22 Ocak'ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde yeni telefonlarıyla boy gösterecek olsa da teknoloji dünyasında işler hızlı ilerliyor ve yarının haberi bile şimdiden "eski" kabul ediliyor. Bu doğrultuda S26 serisinden ilk haber ortaya çıktı. Kamerada değilşiklik isteyenlerin 2026'da hayal kırıklığı yaşayacağı iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S26'nın Kamerası Beklentileri Karşılamayabilir

Samsung Galaxy kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği bir konu varsa o da kuşkusuz kamera. Son birkaç yıldır benzer bir kamera performansı sunan şirket, beklenen büyük sıçramayı bir türlü yapamadı. S25 serisinin benzer kamera donanımı kullanması beklenirken pek çok kişi gözünü S26'lara dikti. Ancak görünüşe göre o da bekleneni vermeyecek.

Yeni sızan bilgilere göre, Galaxy S26 modellerinde 200 megapiksellik bir telefoto sensör kullanılacak. Üstelik bu sensör 1 ila 1,5 inç arasında bir boyuta sahip olabilir. İlk bakışta bu oldukça heyecan verici görünüyor, çünkü zoom’lu çekimlerin kalitesi, geniş açıda çekilen fotoğraflara bir adım daha yaklaşabilir.

Ancak işin hayal kırıklığı yaratan kısmı, Samsung’un bu büyük telefoto sensör hamlesine rağmen ana kamerada pek yenilik planlamaması. Yani yine aynı eski sensörün üzerine yazılımsal dokunuşlarla gidilecek gibi duruyor. Bu durumun olası nedeni olarak ise Apple ile yaşanan “rekabet eksikliği” gösteriliyor.

İddiaya göre, iPhone 17 serisinin de kamera tarafında ciddi bir değişiklik getirmeyeceği sızınca, Samsung da büyük yenilikleri sonraya bırakmış olabilir. Yukarıda belirttiğimiz üzere, yarın tanıtılması beklenen Galaxy S25 serisinin de benzer bir yolda ilerlediği konuşuluyor.

Gövde tasarımı, pil kapasitesi, ekran özellikleri ve kamera modüllerinde belirgin bir farklılık beklenmiyor. Tek ciddi güncelleme olarak Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisinin öne çıkabileceği, ancak sızdırılan “Galaxy yapay zeka” özelliklerinin bile çığır açmaktan uzak kalacağı iddia ediliyor.

Ancak hatırtlatmakta fayda var ki bunlar şimdilik sadece sızıntı ve telefonun tanıtılmasına tam bir yıl var. Teknoloji için oldukça uzun olan bu sürede pek çok şey değişebilir ve kullanıcılar istediği gelişmelere sahip olabilir.