Samsung Galaxy Z Fold 5 Dayanıklılık Testi Videosu Paylaşıldı

Samsung Galaxy Z Fold 5, dayanıklılık testi ile gündeme geldi. Bir YouTuber, Galaxy Z Fold serisinin yeni akıllı telefon modeline bir dayanıklılık testi yaptı. Peki, katlanabilir telefon bu testte nasıl bir performans sergiledi?

Geçtiğimiz ay içerisinde tanıtılan Samsung Galaxy Z Fold 5 modelini satın almak isteyen pek çok kişi, katlanabilir telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu merak ediyordu. Bir YouTuber tarafından yayımlanan video ile beraber merak edilen soru yanıtlanmış oldu.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Dayanıklılık Testi Videosu Yayımlandı

JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, Samsung Galaxy Z Fold 5'in dayanıklılığını ölçmek için birtakım testler gerçekleştirdi. Bu kapsamda öncelikle tornavida ile ekranı çizmeye çalıştı. Tornavida ile çizme işlemini ekranın yanı sıra telefonun kenarlarına ve arka yüzeyine de uyguladı.

YouTuber, Samsung Galaxy Z Fold 5 isimli katlanabilir telefon modelinin ekranına bir süre boyunca çakmak aracılığıyla ısı testi uyguladı. YouTuber ayrıca söz konusu telefonu bükmeye de çalıştı. 686 binden fazla izlenen videoda Galaxy Z Fold 5, bükme testini geçmeyi başardı.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Samsung Galaxy Z Fold 5 isimli model hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung'un yeni katlanabilir telefonu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.