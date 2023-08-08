Samsung Galaxy Z Fold 5 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Samsung 26 Temmuz’da Galaxy Unpacked etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Z Fold 5’i tanıttı. Samsung Galaxy Z Fold 5, kullanıcı memnuniyetini kazanan hızlı Snapdragon işlemciden oluşuyor.

Snapdragon işlemcinin hızlı olması yeni katlanabilir telefonun mükemmel oyun deneyimi sunmasını sağlıyor. Ayrıca S Pen’in olduğu özel kılıfı ve gelişmiş çoklu görevi sistemiyle de dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Batarya: 4400 mAh

Dış ekran: 6.2 inç, 120 Hz, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X

Depolama: 256GB / 512 GB / 1TB

Boyut: 154.9 x 129.9 x 6.1 mm (Açık), 154.9 x 67.1 x 13.4 mm (kapalı)

Bellek: 12 GB RAM

Ön kamera: 4MP + 10MP

İç ekran: 120Hz, 7.6 inç, 1812 x 2176

Ağırlığı: 253 gr

Ana kamera: 50MP + 12MP+ 10MP

Samsung Galaxy Z Fold 5, tasarım açısından incelendiğinde bir önceki modele çok benziyor. Önceki modelden farklı olarak tam düz şekilde katlanıyor. Diğer modele göre daha ince görünüyor. Katlandığı zaman 13.4 mm incelikte oluyor.

Galaxy Z Fold 5, çok güçlü esnek menteşe tasarımdan oluşuyor. Sağlam tasarlanan alüminyum çerçevesi de cihazın kullanışlılığını artırıyor. Cihaz; açıldığı zaman 7.6 inç, katlandığı zamansa 6.2 inç ekrana sahip oluyor.

Samsung Galaxy Z Fold 5, AMOLED ekranlı olarak tasarlanmıştır. Uyarlanabilir 120Hz yenileme hızıyla 1750 nit tepe parlaklıktan oluşmaktadır. Bu özellik sayesinde ekran yenileme hızı 1Hz’e düşebiliyor. Aynı zamanda “çoklu kontrol” özelliğiyle de kullanışlılığını artırıyor.

Çoklu kontrol sistemi, cihazlar arasında hem mouse hem de klavye kullanma imkanı sunuyor. Sürükle-bırak ve kopyala-yapıştır işlemlerini de basitleştiriyor. Kamerası en iyi olan katlanabilir akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 5, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip bir telefondur. Yeni katlanabilir telefonun arkasında 50MP ana kamera, 10MP telefoto kamera ve 12MP ultra geniş açılı kamera vardır. Telefonun önündeyse 4MP ve 10MP çift kamera bulunuyor.

12 GB RAM 1TB’lik depolama alanı sunuyor. Cihaz, 4400 mAh bataryaya sahiptir. Batarya tek şarjla 21 saat video izleme ve 73 saat müzik dinleme süresi sunuyor.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Suya Dayanıklı mı?

Samsung Galaxy Z Fold 5, 26 Temmuz’da ön siparişe çıkartıldı. 11 Ağustos’ta da 1.800 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Galaxy Z Fold 5, S Pen yuvasında oluşan özel kılıf gibi çeşitli aksesuarlarla piyasaya çıktı.

Cihaz; krem, buz mavisi ve siyah renk seçeneklerinden oluşuyor. Güney Kore merkezli şirketin yeni katlanabilir telefonu, IPX8 sertifikasına sahiptir. Dolayısıyla Samsung Galaxy Z Fold 5, suya dayanıklı olarak ifade edilebilir. Katlanabilir akıllı telefon, toza karşı da dayanıklıdır.

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