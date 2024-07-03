SDC 2024 etkinliğinde tanıtılması planlanan Samsung One UI 7 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni güncelleme ile cihazlara pek çok kullanışlı özellik eklenecek. Android 15 tabanlı bir yenilik One UI 7’de akıllı telefon kullanıcılarını ne gibi değişimler bekliyor?

Bu sorunun cevabı özellikle Android işletim sistemine sahip akıllı cihazları kullananlar için büyük bir merak konusu oldu. Biz de bu yazımızda şimdiye kadar açıklanan detayları ile Samsung One UI 7 hakkında bilmeniz gerekenleri kaleme alıyoruz. İşte, detaylar!

Samsung One UI 7 Özellikleri

Yeni güncelleme ile gelecek önemli yeniliklerden birisi işletim sisteminin varsayılanında kurulu dikey bir uygulama çekmecesinin bulunacak olması.

Bu güncellemenin yükleneceği öncelikli cihazlar arasında Galaxy S25 serisinde yer alan modeller, Galaxy Z Fold ve Z Flip 6 olacağı belirtiliyor.

Galaxy AI vurgusu yapılan bu güncelleme ile yeni yapay zekâ özelliklerinin gelmesi bekleniyor.

Bu güncelleme ile Samsung, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Kişiselleştirilebilir kilit ekranına ilişkin yeni özellikler ekleneceği belirtilmiş.

Güvenlikle ilgili daha gelişmiş özelliklerin sunulması bekleniyor.

Kamera deneyimini daha iyi hale getiren geliştirilmiş özellikler sunulacak. Böylece daha kaliteli fotoğraf çekimleri yapma imkanınız olacak.

Renk paletinde farklı alternatifler sunulacak.

Ayarlar menüsüne eklenecek olan ‘modlar ve rutinler’ bölümü ile akıllı telefonların kullanışlılığı artırılacak.

Bağlı cihazlar sekmesinden mobil cihazınıza bağlı diğer aygıtların kontrolünü sağlayabileceksiniz.

Bixby’ın kullanım alanı genişletilecek. Text call özelliği sayesinde metin tabanlı çağrı yapma imkânınız olacak.

Animasyonların daha akıcı ve hızlı olması sağlanacak.

Samsung DeX deneyimi geliştirilecek.

Uygulamalar için farklı dil ayarları yapma olanağı sunulacak.

Metin ayıklama konusunda daha gelişmiş özellikler suulacak.

Ram Plus’ı istediğiniz zaman kapatma imkânınız olacak.

Samsung’un One UI 7 güncellemesine ilişkin beklentileri ve tahminleri yukarıda sizin için sıraladık. Bu güncelleme ile Android tabanlı Samsung cihazların kullanımında daha fazla seçeneğe ve daha yüksek performansa ulaşma imkânı yakalayabilirsiniz.

Siz bu güncelleme ile gelecek yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Geliştirilmesini istediğiniz farklı özellikler var mı? Varsa bu özellikler neler? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!