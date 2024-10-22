Samsung'dan Üçe Katlanabilen Telefon Geliyor: Tarih Ortaya Çıktı!

Huawei, 2024 yılının eylül ayında düzenlediği etkinlikte Mate XT Ultimate isimli üçe katlanabilen telefon tanıtarak katlanabilir telefonlar arasında fark yaratmayı başarmıştı. Huawei'in ardından Samsung'un da üçe katlanabilen telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Samsung'un Üçe Katlanabilen Telefonu Ne Zaman Çıkacak?

ZDNet Korea'da yer alan habere göre Güney Kore merkezli Samsung, üçe katlanabilen telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nasıl bir görünüme sahip olacağı henüz bilinmeyen yeni telefonun 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.

Üçe katlanabilen telefonun özellikleri ile ilgili detay paylaşılmadı. Bu nedenle cihazda hangi donanım bileşenlerinin tercih edileceği henüz bilinmiyor ancak bazı tahminler mevcut. Yeni telefon Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'da olduğu gibi 12 GB RAM'e sahip olabilir.

Samsung'un yeni telefonunda 10 inç civarı bir ekran büyüklüğü ile karşılaşabiliriz. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek sunulabilir.

Söz konusu telefon ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla sadece bir iddia olan üçe katlanabilen telefonun tanıtılmama ihtimali de bulunuyor.

Önümüzdeki yıl ayrıca Samsung Galaxy Z Flip 7'nin uygun fiyatlı sürümünün de piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu telefon, bütçe dostu katlanabilir telefon satın almak isteyen kişiler için iyi bir seçenek olacaktır.

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