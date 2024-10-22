Türkiye'de Satılacak Snapdragon 8 Elite İşlemcili İlk Telefon Belli Oldu: Fark Yaratacak

Qualcomm, 21 Ekim 2024 tarihinde Snapdragon 8 Elite isimli çok güçlü bir işlemci tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından Android cihazlar üretilen için en güçlü mobil işlemcinin ilk hangi telefonda kullanılacağı merak edilmeye başlanmıştı.

Realme'nin bugün (22 Ekim 2024) yaptığı bir paylaşım, Türkiye'de satılacak Snapdragon 8 Elite işlemcili ilk telefon modelinin hangisi olacağına ışık tuttu. Yapılan açıklamaya göre Realme'nin çok yakında tanıtmaya hazırlandığı GT 7 Pro modelinde söz konusu işlemciye yer verilecek.

Realme GT 7 Pro Türkiye'de Satılacak

Sahip olduğu işlemci ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Realme GT 7 Pro, bu ay Çin'de satışa sunulacak. Telefon kasım ayında ise Hindistan, İtalya, İspanya, Malezya ve Tayland dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkede piyasaya sürülecek.

Realme'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda GT 7 Pro'nun Türkiye'de de satışa sunulacağını duyurdu. Paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Realme GT 7 Pro ile üst düzey performansa sahip yepyeni bir amiral gemisi deneyimine hazır mısınız? Türkiye'de ilk kez piyasaya sürülecek Snapdragon® 8 Elite Yonga Seti ile Realme GT 7 Pro yolda! Takipte kalın."

realme GT 7 Pro ile üst düzey performansa sahip yepyeni bir amiral gemisi deneyimine hazır mısınız? Türkiye'de ilk kez piyasaya sürülecek Snapdragon® 8 Elite Yonga Seti ile realme GT 7 Pro yolda! Takipte kalın. #First8EliteFlagship #realmeGT7Pro pic.twitter.com/qDZKMnBIxe — realme Türkiye (@realmeturkey) October 21, 2024

Realme GT 7 Pro Özellikleri

Telefonun ekranının 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörünü desteklemesi beklenen cihazın IP68/69 sertifikasına sahip olacağı iddia ediliyor. Bu sertifika, telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Realme marka yeni telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünd eperiskop telefoto kameranın yer alacağı iddia edildi. Periskop telefoto kameranın 3x optik yakınlaştırma imkânı sunabilir.

Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunacak. 6.500 mAh batarya kapasitesi ile geleceği söylenen telefon 100W kablolu hız şarj teknolojisini destekleyebilir. Bu zamana kadar yalnızca işlemcinin açıklandığı, diğer özelliklerin yalnızca iddia olduğunu belirtelim.

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