Samsung'un Yeni Telefonu Üçe Katlanabilecek! Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Güney Kore merkezli Samsung'un geçtiğimiz aylarda üçe katlanabilen akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu telefonun ne zaman tanıtılacağına yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

Üçe Katlanabilen Samsung Telefon Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, Huawei'nin üçe katlanabilen Mate XT Ultimate modeline rakip olmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni rapora göre Güney Koreli şirketin üzerinde çalıştığı üçe katlanabilen telefon 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yani temmuz ile eylül ayları arasında tanıtılacak.

Bu tarih, Samsung'un yıllık katlanabilir telefon lansmanıyla uyuşuyor. Bu nedenle üçe katlanabilen telefon temmuz ayında Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte tanıtılabilir. Söz konusu cihazın üretimi ikinci çeyrekte yani nisan ve haziran ayları arasında başlayacak.

Yaklaşık 200 bin adet ile sınırlı olduğu söylenen telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Dolayısıyla telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.

Telefon açıldığında 9,9 inç veya 10 inç ekran boyutuna ulaşacağı öne sürüldü. Huawei Mate XT Ultimate modelinin 10,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğunu belirtelim.

Samsung'un yeni telefonunda Exynos 2500 veya Snapdragon 8 Elite tercih edilebilir. Uygun fiyatlı katlanabilir telefon Galaxy Flip FE'de ise Exynos 2400e yer alabilir.

Üçe katlanabilen telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu telefonlar yaygınlaşmalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.