Sea of Stars Oyuncu Sayısı ile Şaşırttı: Co-Op Modu Geliyor! (Video)
Piksel grafikleriyle dikkat çeken Sea of Stars'ın oyuncu sayısı belli oldu. Ayrıca oyunu daha keyifli hâle getirecek co-op modu da duyuruldu.
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Sea of Stars'ın oyuncu sayısı açıklandı. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yapım bu zamana kadar birçok ödüle layık görüldü. Geliştirici ekip, elde edilen önemli başarı nedeniyle yeni co-op modu duyurdu.
Sea of Stars'ın Oyuncu Sayısı Belli Oldu
Sabotage Studio, en iyi indie oyunlar arasında yer alan Sea of Stars'ın oyuncu sayısının 5 milyonu geçtiğini duyurdu. Sıra tabanlı RPG türündeki oyun 2023 yılının ağustos ayında çıktı.
The Game Awards 2023 töreninde "En İyi Bağımsız Oyun" ödülünün sahibi olarak büyük bir başarının altına imza atan yapım, Cocoon, Dave the Diver, Viewfinder ve Dredge gibi önemli rakipleri geride bırakmıştı.
Sea of Stars İçin Co-Op Modu Duyuruldu
Geliştirici ekip, oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan oyun için yeni bir co-op modu duyurdu. Bir fragman aracılığıyla yapılan duyuru, yeni modun üç oyuncuya kadar destekleyeceğini gösteriyor.
Sabotage Studio, söz konusu modun tam olarak hangi tarihte sunulacağını henüz açıklamadı fakat yakında daha fazla detayın paylaşılacağını belirtti. Paylaşılan tanıtım videosu ise yalnızca 8 saniye uzunluğunda.
Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları Açıklandı!
Sony tarafından yapılan duyuru ile birlikte ücretsiz Playstation Plus oyunları belli oldu. Mart ayı içerisinde bedava olarak sunulacak PS Plus oyunları, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli vakit geçirilmesine imkân tanıyacak.
Sea of Stars oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? 87 Metacritic puanına sahip olan oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR