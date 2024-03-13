Sea of Stars Oyuncu Sayısı ile Şaşırttı: Co-Op Modu Geliyor! (Video)

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Sea of Stars'ın oyuncu sayısı açıklandı. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yapım bu zamana kadar birçok ödüle layık görüldü. Geliştirici ekip, elde edilen önemli başarı nedeniyle yeni co-op modu duyurdu.

Sea of Stars'ın Oyuncu Sayısı Belli Oldu

Sabotage Studio, en iyi indie oyunlar arasında yer alan Sea of Stars'ın oyuncu sayısının 5 milyonu geçtiğini duyurdu. Sıra tabanlı RPG türündeki oyun 2023 yılının ağustos ayında çıktı.

The Game Awards 2023 töreninde "En İyi Bağımsız Oyun" ödülünün sahibi olarak büyük bir başarının altına imza atan yapım, Cocoon, Dave the Diver, Viewfinder ve Dredge gibi önemli rakipleri geride bırakmıştı.

Sea of Stars İçin Co-Op Modu Duyuruldu

Geliştirici ekip, oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan oyun için yeni bir co-op modu duyurdu. Bir fragman aracılığıyla yapılan duyuru, yeni modun üç oyuncuya kadar destekleyeceğini gösteriyor.

Sabotage Studio, söz konusu modun tam olarak hangi tarihte sunulacağını henüz açıklamadı fakat yakında daha fazla detayın paylaşılacağını belirtti. Paylaşılan tanıtım videosu ise yalnızca 8 saniye uzunluğunda.

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