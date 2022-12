En İyi Indie Oyunlar

Indie oyunlar, AAA kalitesindeki video oyunlarını oynamaktan sıkılan ve farklı tarzda yapım arayan kişiler için biçilmiş kaftandır. Bu yazıda bağımsız geliştiriciler tarafından geliştirilen en başarılı oyunları sıraladık.

Video oyunu denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak Call of Duty serisi, Battlefield serisi, God of War serisi, Counter Strike: Global Offensive, Tom Clancys Rainbow Six Siege gibi yapımlar geliyor fakat bunlar haricinde bağımsız oyunlar da bulunuyor.

Bağımsız geliştiriciler tarafından geliştirilen bazı yapımlar, özellikle sahip olduğu hikâye ve oynanış ile ön plana çıkıyor. Actitivision, Electronic Arts ve Ubisoft gibi büyük şirketler tarafından geliştirilen yapımlardan sıkılan kişiler için bağımsız oyun önerilerinde bulunduk.

Indie Oyunlar Listesi

Hades

Limbo

Inside

Bastion

Valheim

Cuphead

Her Story

Undertale

Frostpunk

Dead Cells

Don't Starve

Papers, Please

Stardew Valley

The Stanley Parable

Kerbal Space Program

Yukarıda 15 farklı indie oyun bulunuyor. Bağımsız oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca macera türündeki başarılı oyunları merak ediyorsanız en iyi macera oyunları listesini inceleyebilirsiniz.

Hades

Supergiant Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Hades, bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görüldü. 2018 yılının aralık ayında piyasaya sürülen roguelike aksiyon rol yapma oyunu, çok başarılı bir oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip.

Hikâye, oynanış ve sistem gereksinimleri gibi çeşitli konular hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Hades incelemesi isimli yazımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca oyunu yama aracılığıyla Türkçe olarak oynayabilme imkânına da sahipsiniz. Bunun için Hades'e Türkçe yama nasıl yüklenir sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Limbo

En iyi bulmaca oyunları arasında bulunan Limbo'da kız kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya adım atan karakteri kontrol ediyorsunuz. Playdead tarafından geliştirilen ve yayımlanan indie oyun Limbo'da bulmacaları çözüp tehlikeli engelleri aşmanız gerekiyor.

Inside

Oynanış bakımından Limbo'ya benzeyen Inside, atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başarıyor. Indie oyunlar arasında yer alan yapımda karşınıza çıkan bulmacaları çözerek ve engelleri aşarak ilerlemeniz gerekiyor. Playdead tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım grafik, oynanış sistemi ve hikâye konularında oldukça başarılı durumda.

Bastion

Supergiant Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Bastion, 2011 yılında piyasaya sürüldü. Çizgi film tarzında grafiklere sahip olan aksiyon rol yapma oyununda Calamity isimli felaketin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Başarılı müziklere sahip olan yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Valheim

Etkileyici grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan bağımsız oyun Valheim, 2021 yılının şubat ayında erken erişim olarak satışa sunuldu. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğinin yer aldığı yapım, en iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor. Viking kültüründen esinlenen oyunun çevrim içi modu 10 kişiye kadar destekliyor.

Cuphead

1930'lu yılların çizgi filmlerinden esinlenen Cuphead'de karşınıza çıkan düşmanları yok edip ilerlemeye çalışıyorsunuz. Studio MDHR Entertainment Inc. tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım, oyuncuların nostalji yaşamasına imkân tanıyor.

Indie oyunlar arasında bulunan Cuphead'den uyarlanan The Cuphead Show! isimli animasyon dizisi de bulunuyor. Diziyi Netflix isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. 2022 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 7,4 IMDb puanına sahip olduğunu belirtelim.

Her Story

Listedeki diğer oyunlardan farklı bir yapıya sahip olan bağımsız oyun Her Story'de sorgu esnasında kaydedilen görüntüleri izleyerek cinayeti çözmeye çalışıyorsunuz. Sam Barlow tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Undertale

Tobytilki tarafından geliştirilen ve yayımlanan Undertale, 2015 yılının eylül ayında satışa sunuldu. Dünya çapında çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen Undertale, rol yapma oyunu türünde bir yapımdır. Özellikle hikâye, müzik ve atmosfer konularında başarılı olan oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Frostpunk

Atmosferi çok başarılı şekilde yansıtan Frostpunk'ta ısının oldukça önemli bir yere sahip olduğu bir şehirde hem halkı hem de alt yapıyı yönetmeniz gerekiyor. Hayatta kalma oyunu türündeki yapımda bazı teknolojiler de geliştirebilmeniz mümkün.

Dead Cells

Roguelike aksiyon platform türündeki Dead Cells, 2018 yılının ağustos ayında satışa sunuldu. Motion Twin tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun Türkçe dil desteğine sahip. Başarılı bölüm tasarımlarına ev sahipliği yapaım yapımda kaliteli grafikler mevcut.

Don't Starve

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Don't Starve isimli oyunda Wilson isimli bir bilim insanını kontrol ediyorsunuz. Oyundaki amaç ise vahşi doğada hayatta kalmaya çalışmak. Avlanma ve çiftçilik yapma gibi aktivitelerin yer aldığı yapımda çeşitli eşyalar elde edebilmeniz mümkün.

Başarılı oynanış sistemine sahip olan yapımı arkadaşınızla beraber oynamak istiyorsanız Don't Starve Together versiyonunu tercih edebilirsiniz. Söz konusu oyunun Don't Starve Together sürümü, arkadaşlarınızla birlikte oynayabilmenize imkân tanır.

Papers, Please

Simülasyon türündeki Papers, Please isimli oyunda sınırda görevli olan bir müfettişi kontrol ediyorsunuz. Piksel grafiklere sahip olan oyunda kötü niyetli insanları tespit edip ülkeye giriş yapmasını engellemeniz gerekiyor. Bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen oyun 2013 yılında piyasaya sürüldü.

Stardew Valley

ConcernedApe tarafından geliştirilen ve yayımlanan Stardew Valley, 2016 yılının şubat ayında çıktı. Çok fazla sayıda oyuncu tarafından beğenilen oyunda dedesinden miras olarak kalan çiftliği yönetmeye başlayan bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Oyunda balıkçılık, madencilik ve çiftçilik gibi çeşitli aktiviteler bulunuyor.

The Stanley Parable

Birinci şahıs kamera açısına sahip olan The Stanley Parable, bir keşif oyunudur. Bir ofis çalışınını kontrol ettiğiniz oyun 2013 yılının ekim ayında satışa sunuldu. Galactic Cafe tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

Kerbal Space Program

En iyi uzay oyunları arasında yer alan Kerbal Space Program'da ekibinizin uzaya seyahat edebilmesini sağlayacak uzay gemisi inşa etmeye çalışıyorsunuz. Uzay gemisi oluşturmak için kullanabileceğiniz çok sayıda parça yer alıyor.

