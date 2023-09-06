Sea of Stars ile nostaljinin dibini yaşayın. Klasiklerden ilham alınarak geliştirilmiş olan Sea of Stars RPG severleri memnun edecek bir yapım.

Kemal Tavus - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sabotage Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Sea of Stars 2023 senesinde piyasaya sürüldü. RPG oyunları göz önüne alındığı zaman oldukça bereketli bir sene olan 2023 yılı oyuncuları mutlu etti diyebiliriz. Sea of Stars’da bu oyunlardan bir tanesi.

Sea of Stars nostaljik duygularınızı kabartacak bir oyun. Sıra tabanlı dövüş yapısı tıpkı eski oyunları andırıyor. Zaten geliştirici ekip de bu oyunu tasarlarken klasik sıra tabanlı RPG’lerden ilham almış. Bu ilhamı oyunun her köşesinde rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Sea of Stars’da dilediğiniz gibi yüzü, tırmanıp, atlayabilirsiniz. Eski oyunlardan fazlasıyla etkilenen ama bunu modern bir oynanış ile sunan Sea of Stars özgür bir oynanış sunuyor.

Piksel grafik kullanılan bu oyunun dünyası son derece ilgi çekici gözüküyor. Tasarım olarak oldukça iyi işlenmiş bir yapım. Eğer sıra tabanlı RPG’lerden hoşlanıyorsanız Sea of Stars’a muhakkak bir göz atın.

Sea of Stars İndir

Hemen Sea of Stars indirin ve The Fleshmancer olarak bilinen kötü simyacının canavarca yarattıklarını savuşturabilecek bir güç oluşturun.

Sea of Stars Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7, Windows 10

: Windows 7, Windows 10 İşlemci : Intel Core 2 Duo E8600 ya da AMD Phenom II X4 945

: Intel Core 2 Duo E8600 ya da AMD Phenom II X4 945 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon R5 230 ya da Nvidia GeForce GT 520

: AMD Radeon R5 230 ya da Nvidia GeForce GT 520 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan