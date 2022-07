Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları Açıklandı (Ağustos 2022)

Ağustos 2022'de verilecek ücretsiz PlayStation Plus oyunları belli oldu. Peki, PlayStation Plus abonelerine önümüzdeki ay içerisinde ücretsiz olarak sunulacak yapımlar neler? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation kullanıcılarına her ay düzenli olarak ücretsiz olarak oyun sunmaya devam ediyor. Elbette şirketin ücretsiz olarak sunduğu oyunlardan yararlanabilmek için belirli bir ücret karşılığında PlayStation Plus hizmetine abone olmanız gerekiyor.

Özellikle piyasaya sürdüğü oyun konsolları ile çok sayıda oyuncunun gönlünde taht kuran teknoloji devi, önümüzdeki ay içerisinde PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunacağı video oyunlarının bir listesini paylaştı. Paylaşılan listede birbirinden başarılı 3 adet yapım yer alıyor.

Listede yer alan oyunlar 2 Ağustos itibarıyla PS Plus abonelerinin erişimine açılacak. Yani belirtilen tarihten itibaren oyunu ücretsiz olarak indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Söz konusu yapımları kütüphanenize ekleyebilmek için 6 Eylül'e kadar vaktiniz var.

Oyunu kütüphanenize ekledikten sonra aboneliğiniz devam ettiği sürece oyunları oynamaya devam edebilirsiniz. Peki, önümüzdeki ay hangi video oyunları PlayStation Plus abonelerine bedava olarak sunulacak?

Ağustos 2022'deki Ücretsiz PlayStation Oyunları Listesi

Yakuza: Like A Dragon (PS4 ve PS5)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (PS4 ve PS5)

Little Nightmares (PS4)

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından önümüzdeki PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak video oyunları arasında Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ve Little Nightmares yer alıyor.

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen Yakuza: Like A Dragon isimli rol yapma oyunu 2020 yılında piyasaya sürüldü. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan yapımın yayıncılığını SEGA üstleniyor.

Activision tarafından yayımlanan Tony Hawk's Pro Skater 1+2, kaykay oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. Vicarious Visions tarafından geliştirilen popüler video oyununda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunulacak yapımlar arasında yer alan Little Nightmares, ilk olarak 2017 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan oyunun oynanış sistemi de oldukça başarılı.

Önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulan yapımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.