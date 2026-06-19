Gün Boyu Rahat Ettiren Kulaklık Tanıtıldı! 36 Saat Pil Ömrü Var

Sennheiser Accentum Clip tanıtıldı. İdeal pil ömrü ile birlikte gelen kablosuz kulaklık, dış mekânda spor yapanlar, uzun süreli kulak içi kulaklık kullanamayanlar veya çevrede olup bitenler hakkında bilgi edinmek isteyenler için son derece uygun açık kulak tasarımla beraber geliyor.

Sennheiser Accentum Clip'in Özellikleri Neler?

Açık kulak kulaklık tasarımı

Hi-Res Audio sertifikası

12 mm dinamik sürücüler

Dinamik ekolayzer

Bluetooth 6.0

LDAC kodek desteği

20 Hz - 40 kHz frekans aralığı

Kulaklık başına çift MEMS mikrofon

Aramalar için yapay zeka destekli ses netleştirme

IP54 sertifikası

Tek şarjla 9 saate kadar kullanım, şarj kutusu ile toplam 36 saate kadar pil ömrü

Sennheiser Accentum Clip'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklık, tek şarjla 9 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Şarj kutusuyla beraber toplam süre 36 saate kadar ulaşıyor. Günlük işe ya da okula gidip gelirken kullananlar, günde sadece bir iki saat müzik dinleyenler, hafta içinde birkaç kez şarj etmeyi tercih etmeyenler için yeterli bir kullanım süresi olduğu söylenebilir.

Sennheiser Accentum Clip Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Sennheiser Accentum Clip, açık kulak tasarıma sahip. Hi-Res Audio sertifikasına sahip olan cihaz, 12 mm dinamik sürücü ve dinamik ekolayzer desteği ile geliyor. Kulaklığın sürücü boyutu, 8-10 mm'lik sürücülere göre daha güçlü bas elde edilmesine yardımcı olacaktır. Öte yandan Hi-Res desteği de yüksek çözünürlükte ses elde edileceğini gösteriyor.

Dinamik ekolayzer desteği, müzik türüne ve ses seviyesine göre frekansları gerçek zamanlı olarak ayarlayarak dengeli bir ses deneyimine sahip olunmasını sağlayacaktır. Tabii, açık kulak tasarım, kulağı tam olarak kapatmadığı için çevredeki sesler duyulmaya devam edilecektir. Özellikle karşıdan karşıya geçildiği anlarda güvenlik açısından önemli bir avantaj sunacaktır.

Sennheiser Accentum Clip Gürültü Azaltıyor mu?

Cihaz, açık kulak tasarımına sahip. Bu da etraftan gelen sesleri duyabileceğiniz anlamına geliyor. Tasarımı dolayısıyla aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Tabii, sesli görüşme için aynı durumdan bahsetmek mümkün değil. Kulaklık, arama yaparken gürültüyü bastırıp sesinizi ön plana çıkarıyor.

Sennheiser Accentum Clip'in Fiyatı Ne Kadar?

Siyah, krem ve buz mavisi renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek olan Sennheiser Accentum Clip için 179 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 9 bin 535 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle beraber 17 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini not düşelim.

Sennheiser Accentum Clip Türkiye'de Satılacak mı?

Sennheiser'ın şu an Türkiye'de birçok kulaklık modeli satılıyor. Bunlara örnek olarak Sennheiser HD 450bt, HD 350, Momentum 4 ve Accentum (Kulak üstü ve kulak içi) verilebilir. Bunları göz önüne alacka olursak yeni kulaklığın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğu söylenebilir. Konuya dair açıklama olmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Sennheiser Accentum Clip, bana göre günün büyük bir kısmını dışarıda geçirenler için ideal bir model. Açık tasarım sayesinde çevreden gelen sesler kesilmeyeceği için güvenlik açısından önemli bir avantaj sunacaktır. Öte yandan kulağı tamamen kapatmadığı için de konforlu bir deneyim sağlayacak, böylelikle uzun süreli kullanıma uygun bir cihaz olarak öne çıkacaktır.