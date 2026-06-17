Bu Powerbank Ortadan İkiye Ayrılabiliyor! Büyük Kolaylık Sağlıyor

Nimble, powerbank pazarında ezber bozan yeni ürünü Sharepower Portable Charger'ı tanıttı. Bununla birlikte powerbank'in özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Sıradan powerbank modellerinin aksine modüler bir yapıya sahip olan bu cihaz, istendiğinde fiziksel olarak iki bağımsız powerbank cihazına dönüşebiliyor.

Sharepower Portable Charger'ın Özellikleri Neler?

Batarya Kapasitesi: Tek parça hâlinde 10.000 mAh, parçalara ayrıldığında her biri 5.000 mAh

Tek parça hâlinde 10.000 mAh, parçalara ayrıldığında her biri 5.000 mAh Hızlı Şarj: Tek parça halinde toplam 35W çıkış, ayrıldığında her biri 20W çıkış

Tek parça halinde toplam 35W çıkış, ayrıldığında her biri 20W çıkış Bağlantı Seçenekleri: USB-C

USB-C Cihaz Sayısı: Tek parça halinde aynı anda 3 cihaz şarj edebilme

Tek parça halinde aynı anda 3 cihaz şarj edebilme LED Ekranda Pil Durumunu Gösterme: Destekliyor.

Sharepower Portable Charger'ın Bataryası Kaç mAh?

Mıknatıslı bağlantı noktaları ve pogo pinlere sahip olan cihaz, tek parça olarak kullanıldığında 10.000 mAh batarya kapasitesi ve 35W hızlı şarj desteği sunuyor. Gün içinde kolayca taşınabilen powerbank, ortadan ikiye ayrıldığında ise her biri 5.000 mAh batarya kapasiteli ve 20W hızlı şarj destekli iki bağımsız powerbank'e dönüşebiliyor.

Kullanıcılar bu sayede yanlarındaki bir arkadaşıyla powerbank'lerini tamamen bağımsız bir şekilde paylaşabiliyor. Birinci parça, taşımayı kolaylaştıran ve aynı zamanda şarj kablosu işlevi gören dahili örgülü bir USB-C kablosuna, ekstar bir USB-C portuna ve LED ışıklara sahip.

Diğer parçada ise doğrudan telefona takılabilen USB-C konnektörü, TFT LCD dijital ekran ve bir USB-C portu yer alıyor. Dijital ekran sayesinde powerbank'ın şarj seviyesine kolayca bakılabiliyor. Powerbank, parçalara ayrıldıktan sonra toplamda dört cihazı, tek parça hâlindeyken ise üç cihazı aynı anda şarj edebiliyor.

Sharepower Portable Charger Parçalara Nasıl Ayrılabiliyor?

Sharepower Portable Charger, sıradan bir powerbank'ten çok daha fazlasını sunarak kullanımda büyük bir esneklik sağlıyor. Cihazın parçalara ayrılma mantığı aslında çok basit bir tasarıma dayanıyor. Powerbank'in iki yarısının iç kısımlarında birbirini tam olarak karşılayacak şekilde konumlandırılmış güçlü mıknatıslar bulunuyor.

Cihazı tek parça hâline getirmek istediğinizde iki parçayı birbirine yaklaştırmanız yeterli. Mıknatıslar doğru açıyla direkt olarak tek gövdede birleşiyor. Bu mıkantıslar o kadar güçlü ki ichazı çantanıza attığınızda veya elinizde taşırken kendi kendine ayrılmıyor. Ayırmak istediğinizde ise iki elinizle zıt yönlere doğru biraz fiziksel güç uygulayarak iki parçayı birbirinden ayırabiliyorsunuz.

Bu parçaların sadece fiziksel olarak bir arada durmaları yetmiyor. İki parçanın birbirine elektrik akımı ve veri aktarması da gerekiyor. Bunun için iki parçanın yüzeyine pogo pinler eklendi. Cihazı mıknatıslar yardımıyla birleştirdiğinizde bu pogo pinler yuvalara tam oturuyor. Böylece iki ayrı 5.000 mAh'lik batarya donanımsal olarak birbirine bağlanıyor ve tek bir 10.000 mAh batarya kapasitesine dönüşüyor.

Sharepower Portable Charger Türkiye'de Satılacak mı?

Sharepower Portable Charger'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Nimble'ın powerbank modelleri Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Sharepower Portable Charger'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Sharepower Portable Charger'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sharepower Portable Charger için 80 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 3 bin 705 TL'ye denk geliyor. Bu powerbank Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 6 bin TL civarında olabilir. Sharepower Portable Charger'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Sharepower Portable Charger, oldukça yaratıcı ve işlevsel tasarımıyla dikkatimi çekti. Powerbank'in istendiği zaman ikiye ayrılıp birbirinden bağımsız iki farklı powerbank cihazına dönüşmesi önemli bir avantaj sağlayacaktır. Üstelik bu cihaz küçük bir boyuta sahip. Yani gün içinde çok kolay bir şekilde taşınabiliyor. Dolayısıyla bu ürün özellikle seyahatlerde oldukça kullanışlı olacaktır.